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Не самый высокопоставленный чиновник Минздрава Латвии удивил размером своей зарплаты 1 680

Политика
Дата публикации: 29.06.2026
kasjauns.lv
Изображение к статье: человек считает наличные деньги

Заместитель государственного секретаря Министерства здравоохранения Латвии по финансовым вопросам Борис Книгин в 2025 году заработал на этой должности 101 534 евро (8462 евро в месяц), свидетельствует его декларация должностного лица.

Для сравнения, в 2024 году его зарплата в Министерстве здравоохранения составила 98 046 евро, а в 2023 году — 80 464 евро.

Согласно декларации, в прошлом году Книгин также получил 18 063 евро за работу в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS), 2908 евро — в Государственной школе администрации, а также 129 евро в виде процентов от AS SEB banka.

Помимо должности заместителя госсекретаря, Книгин в прошлом году возглавлял комитет Министерства здравоохранения, некоторое время был председателем совета Восточной больницы, а также исполнял обязанности еще по двум должностям в министерстве.

В его собственности находится квартира в Риге, а также доля в земельном участке в Ропажской волости.

Кроме того, он задекларировал автомобиль Toyota Corolla Verso 2002 года выпуска, зарегистрированный в 2018 году.

Безналичные накопления Книгина в SEB banka на конец 2025 года составляли 25 477 евро.

Также у него имеются накопления в частных пенсионных фондах, однако отсутствует накопительное страхование жизни

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#здравоохранение #финансы #Латвия #декларация #зарплата #коррупция #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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