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Небанковские кредиторы боятся, что надзор за ними перейдет к Банку Латвии - Кучинскис 0 115

Политика
Дата публикации: 29.06.2026
LETA
Изображение к статье: министр финансов Латвии

Надзор за небанковскими кредиторами должен перейти в ведение Банка Латвии, заявил в интервью агентству ЛЕТА министр финансов Марис Кучинскис.

Он отметил, что европейское регулирование движется в этом же направлении, и механизмы надзора в той или иной степени выровняются по всей Европе, поэтому рано или поздно этот вопрос все равно придется решать.

Соответствующий пакет законопроектов уже передан парламентской комиссии по бюджету и финансам. Кучинскис отметил, что сопротивление отрасли довольно сильное.

Министерство экономики и сами небанковские кредиторы изложили свои аргументы против изменений, и, по словам министра, часть аргументов рациональна и заслуживает внимания, но за ними стоят также косвенные и недоказанные доводы.

"Они боятся, что надзор может стать более строгим. Но с Банком Латвии не будет хуже. К тому же плата за контроль уменьшится", - сказал Кучинскис.

Министр подчеркнул, что Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП), который в настоящее время осуществляет надзор за небанковскими кредиторами, по своему характеру является органом надзора за потребителями и торговлей, а не за финансовым сектором. По словам Кучинскиса, исторически надзор за небанковскими кредиторами перешел к ЦЗПП, потому, что Илмар Римшевич, будучи главой Банка Латвии, не хотел "возиться" с этим сектором.

"Он был достаточно влиятелен, чтобы убедить большинство политиков в том, что банк не возьмет на себя этот надзор. Тогда нашли учреждение, которое не умело говорить нет. Так этот надзор оказался у ЦЗПП", - сказал Кучинскис.

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#банк Латвии #финансы #Латвия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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