Настолько отличается активность депутатов Сейма за время работы этого созыва. Осенью состоятся выборы нового парламента, поэтому передача Латвийского телевидения "Панорама" обобщила, насколько деятельными и активными были депутаты еще действующего Сейма, собрав данные о самых активных ораторах и авторах инициатив.

Абсолютным лидером по количеству выступлений является Артурс Бутанс из Национального объединения - он поднимался на трибуну 381 раз. На пятки ему наступает внефракционный депутат Виктория Плешкане, которая выступила 366 раз. Далее следует Эдмундс Зивтиньш из партии "Латвия на первом месте", который выступал 329 раз. Его товарищи по партии - тоже весьма активные ораторы: в топ вошли Айнарс Шлесерс, который уже год как не работает в Сейме, Линда Лиепиня и Рамона Петравича.

Поскольку новое правительство под руководством Андриса Кулбергса начало работу только в конце мая, а до этого и "Объединенный список", и Нацобъединение находились в оппозиции, можно сделать вывод, что самыми активными ораторами были именно представители оппозиции. Из партий прежней правительственной коалиции лишь один депутат часто поднимался на трибуну - Андрис Шуваев из "Прогрессивных", который выступил 234 раза.

А кто говорил меньше всего? В этот список не вошли те, кто пробыл в должности депутата Сейма месяц или меньше. Однако среди тех, кто провел в Сейме более длительное время, Лигита Гинтере из Союза зеленых и крестьян за анализируемый период не выступила ни разу, хотя работает в Сейме уже 32 месяца. Всего по три раза высказывались Арнолдс Ятниекс из Нацобъединения, Виктор Пучка из партии "За стабильность!" и внефракционный депутат Ефимий Клементьев. Они проработали в Сейме 17, 34 и 43 месяца соответственно. Замыкает этот топ Артурс Кришьянис Кариньш с семью выступлениями, но в депутатском кресле он провел всего пять месяцев.

"Панорама" опросила некоторых из этих депутатов. "Я не была активным спикером. Больше оценивала то, о чем говорят, и считаю, что повторять по несколько раз то же самое, что уже было сказано, нет никакой необходимости. В речи должен быть смысл. К тому же коалиция согласовывает все решения, и говорить на трибуне ради галочки я не считала нужным", - пояснила Гинтере.

"Мой девиз - меньше говорить, больше делать. Так я и поступал", - отметил Клементьев.