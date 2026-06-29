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Россия может прибегнуть к гибридным атакам, вероятность масштабного нападения низкая - SAB 6 374

Политика
Дата публикации: 29.06.2026
LETA
Изображение к статье: российские военные

Россия в краткосрочной перспективе может осуществлять гибридные атаки и провокации, однако вероятность широкомасштабного военного нападения на страны Балтии в настоящее время оценивается как очень низкая. Об этом агентству LETA сообщили в Бюро по защите Конституции (SAB).

По оценке латвийской спецслужбы, Россия может использовать гибридные методы давления против стран Балтии, чтобы усилить психологическое воздействие на государства НАТО, их руководство и общество.

Цель таких действий — заставить страны НАТО, опасаясь дальнейшей эскалации конфликта с Россией, сократить поддержку Украины или пойти на уступки Москве в вопросах войны и возможного дипломатического урегулирования. В SAB отмечают, что в последнее время Россия уже активизировала информационно-психологические кампании против западных государств.

При этом в Бюро считают крайне маловероятным, что подобные действия смогут изменить политику НАТО в отношении поддержки Украины.

В спецслужбе также обращают внимание на закрытый и авторитарный характер принятия решений в России. По мнению SAB, российское руководство получает выборочную и некритичную информацию, что повышает риск ошибочных решений, в том числе касающихся действий против НАТО.

Кроме того, усиление давления на Альянс, по оценке Бюро, может быть связано с отсутствием значительных военных успехов России в войне против Украины, а также с растущими внутренними политическими и экономическими проблемами режима Владимир Путин.

Несмотря на риск гибридных атак, SAB подчёркивает, что вероятность масштабного военного вторжения России в страны Балтии сейчас остаётся очень низкой. По оценке спецслужбы, Россия в настоящее время не располагает необходимыми для этого возможностями, поскольку основная часть её военных ресурсов сосредоточена на фронте в Украине.

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#НАТО #Украина #безопасность #геополитика #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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