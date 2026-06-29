Заголовком про «расколотое сознание» на 1-й странице радует читателей газета Diena, а на 3-й странице читаем другой заголовок: «Европа становится гомогенней в своей ненависти против России».

Такие выражения использует политолог Карлис Даукштс, в первых строках интервью ругая «всяких пропагандистских соловьевых».

На его взгляд, россияне могут ругать власти только на кухне. «Как только русский человек из своей кухни выходит в коридор, где есть такие же как он, у него рождается псевдопатриотический подъем, он становится составной частью этой толпы. И это есть опасное проявление… в результате исторического развития образовался специфический архетип, основанный на вере в доброго царя, но вина сваливается на какого-то другого – злого».

Со своей стороны, Зеленский, посылая дроны на Москву, «в настоящее время хочет поддерживать в украинцах уровень мобилизации».

При этом К.Даукштс весьма скептичен относительно возможности верхушечного переворота в РФ. «Элита пока связана с Россией, с Путиным, они не хотят тревожиться. Им легче потерять миллиард из своего богатства, условно, конечно, чем подвергнуть себя и свои семьи опасности, если они восстанут. Поэтому также эта тишина, что есть в российской элите, объяснима не только страхом, но также тонким расчетом. Они бизнесмены, они понимают, что их бизнес может быть убит. Поэтому я не верю условной элите России…»

Что касается Запада, то, по Даукштсу, «Европа не до конца еще поняла, но быстро начинает осознавать, что украинцы и русские больше никогда не будут братьями». «Украинцы никогда русским не простят нападения и содеянных зверств», – уверен эксперт.

Сам же он пренебрежительно высказывается о «болтовне западников». «Путин намного хитрей», – признает аналитик.