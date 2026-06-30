Премьер-министр Андрис Кулбергс призвал не делать преждевременных выводов о действиях Государственной полиции в связи с расследованием кибератаки на «Latvijas valsts meži» (LVM). По его словам, правоохранительные органы выполняют свою работу профессионально, а все обстоятельства ещё предстоит выяснить.

Премьер-министр Андрис Кулбергс прокомментировал ситуацию, возникшую после сообщений о проверке действий эксперта по кибербезопасности Элвиса Страздиньша в рамках расследования кибератаки на LVM, пишет ЛЕТА.

В опубликованном во вторник видеообращении глава правительства признал, что публикация самого Страздиньша стала для него неожиданностью.

«Для меня самого это стало большим сюрпризом. И, честно говоря, зная, насколько профессионально он подходит к таким вопросам, это ненормально», — сказал премьер.

При этом Кулбергс призвал не спешить с выводами и подчеркнул, что полиция действует в рамках своих полномочий.

По его словам, все обстоятельства произошедшего будут тщательно изучены, а уже в четверг вопрос кибератаки на LVM рассмотрит Комитет информационных систем Кабинета министров. Планируется обсудить причины инцидента, его последствия, извлечённые уроки и дальнейшие меры по укреплению кибербезопасности.

Что важно знать: полиция пока не сообщала о возбуждении отдельного уголовного дела против какого-либо конкретного человека. Речь идёт о проверке действий одного из лиц в рамках уже существующего уголовного процесса, начатого после кибератаки на LVM.

Ранее Государственная полиция сообщила, что установила случай, когда не связанное с самим инцидентом лицо без соответствующих полномочий представлялось сотрудником LVM и государственных учреждений, а также самостоятельно вступало в контакт с предполагаемыми киберпреступниками и обсуждало возможную выплату выкупа за расшифровку данных.

По данным полиции, эти действия не были согласованы с учреждениями, участвующими в расследовании и ликвидации последствий кибератаки.

При этом правоохранители отдельно подчеркнули, что никто по этому делу не задержан, а опубликованная информация не содержит указания на конкретных лиц, чьи действия проверяются.

Ранее Элвис Страздиньш сообщил, что самостоятельно связался с предполагаемыми организаторами атаки и выяснил размер требуемого выкупа. По его словам, злоумышленники запросили сумму, эквивалентную 0,1% годового оборота LVM, — более 600 тысяч евро.

В самой компании LVM заявили, что никаких требований о выплате выкупа не получали. Предприятие также подчеркнуло, что даже в случае поступления подобных требований платить злоумышленникам не намерено.

Ответственность за атаку ранее взяла на себя зарубежная группировка, использующая программы-вымогатели. Расследование продолжают Государственная полиция и центр реагирования на компьютерные инциденты Cert.lv.