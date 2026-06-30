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Идете в посольство России? С 1 июля полиция Латвии потребует показать паспорт 1 609

Политика
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Посольство России в Латвии

С 1 июля 2026 года сотрудники Государственной полиции Латвии будут проверять документы у посетителей посольства России в Риге. Об этом сообщило посольство России в Латвии на своей странице в социальных сетях.

Как говорится в сообщении дипмиссии, о предстоящих проверках посольство было уведомлено латвийскими властями.

В связи с этим в посольстве призвали всех, кто планирует обращаться за консульскими или другими услугами, заранее учитывать новые обстоятельства и иметь при себе действительные латвийские документы, удостоверяющие личность.

В дипмиссии пояснили, что это поможет избежать возможных инцидентов в случае проверки со стороны латвийских правоохранительных органов.

О причинах введения таких проверок в опубликованном сообщении не сообщается.

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#Латвия #безопасность
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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