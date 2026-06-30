С 1 июля 2026 года сотрудники Государственной полиции Латвии будут проверять документы у посетителей посольства России в Риге. Об этом сообщило посольство России в Латвии на своей странице в социальных сетях.

Как говорится в сообщении дипмиссии, о предстоящих проверках посольство было уведомлено латвийскими властями.

В связи с этим в посольстве призвали всех, кто планирует обращаться за консульскими или другими услугами, заранее учитывать новые обстоятельства и иметь при себе действительные латвийские документы, удостоверяющие личность.

В дипмиссии пояснили, что это поможет избежать возможных инцидентов в случае проверки со стороны латвийских правоохранительных органов.

О причинах введения таких проверок в опубликованном сообщении не сообщается.