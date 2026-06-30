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Кулбергс хочет покончить с «советской властью» на предприятиях с госкапиталом 1 367

Политика
Дата публикации: 30.06.2026
LETA
Изображение к статье: Кулбергс

Андрис Кулбергс

Нынешняя модель управления государственными обществами капитала с советами исчерпала себя, заявил журналистам премьер-министр Андрис Кулбергс.

Он считает, что в Латвии слишком много советов. "Совет на совете, а в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление", - сказал премьер.

По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала, поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах.

Сегодня правительство поддержало утверждение членов советов ряда вузов.

В прошлом году Сейм принял поправки к закону о высших учебных заведениях, которые предусматривают сокращение числа членов советов всех государственных вузов. Изменения вступят в силу 1 июля и предусматривают сокращение числа членов советов научных вузов до семи, а вузов прикладных наук - до пяти человек.

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#Латвия #реформы #советы #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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