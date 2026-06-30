Он считает, что в Латвии слишком много советов. "Совет на совете, а в результате мы видим только скандалы и очень плохое управление", - сказал премьер.

По словам Кулбергса, необходимо пересмотреть, как управляются государственные общества капитала, поэтому он планирует инициировать более широкую дискуссию о советах.

Сегодня правительство поддержало утверждение членов советов ряда вузов.

В прошлом году Сейм принял поправки к закону о высших учебных заведениях, которые предусматривают сокращение числа членов советов всех государственных вузов. Изменения вступят в силу 1 июля и предусматривают сокращение числа членов советов научных вузов до семи, а вузов прикладных наук - до пяти человек.