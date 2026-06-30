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Латвия тратит на обслуживание госдолга больше, чем Литва и Эстония: почему это важно 1 134

Политика
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Калькулятор, стопки монет, диаграмма с ростом и карта Европы с выделенной Латвией.
ФОТО: BB.LV/AI

Расходы Латвии на обслуживание государственного долга пока остаются на среднем уровне по меркам Евросоюза, однако уже являются самыми высокими среди стран Балтии. Эксперты предупреждают: дальнейший рост заимствований неизбежно увеличит нагрузку на государственный бюджет.

Расходы на обслуживание государственного долга становятся всё более заметной статьёй государственных финансов не только в Латвии, но и по всему Европейскому союзу, пишет Diena.

По данным Eurostat, в 2025 году самые высокие расходы на обслуживание долга по отношению к его объёму были зафиксированы в Румынии (5,2%), Польше (4,5%), Чехии (3,1%) и Италии (3,0%).

Самые низкие показатели отмечены в Ирландии (1,4%), Люксембурге (1,5%), Нидерландах (1,7%) и Германии (1,8%).

Латвия с показателем 2,5% находится примерно в середине европейского списка. Аналогичный уровень у Эстонии, тогда как в Литве показатель несколько ниже — 2,3%.

По словам секретаря Совета по фискальной дисциплине Нормунда Малначса, нынешние расходы Латвии соответствуют уровню риска страны и в целом не отличаются от средних условий заимствований в Европейском союзе.

Однако он подчёркивает, что увеличение государственного долга автоматически означает рост процентных выплат и дополнительную нагрузку на бюджет в будущем.

Что важно знать: хотя по европейским меркам ситуация пока считается стабильной, среди стран Балтии именно Латвия уже тратит на обслуживание долга больше всех.

По данным Банка Латвии, в прошлом году процентные выплаты по государственному долгу достигли 1,1% ВВП — это самый высокий показатель среди трёх балтийских стран.

Экономист Банка Латвии Байба Брусбарде отмечает, что за последние пять лет эти расходы фактически удвоились. По её словам, сегодня государство тратит на обслуживание долга сумму, сопоставимую с расходами на амбулаторное здравоохранение или поддержку семей с детьми.

Эксперты также обращают внимание, что важную роль играет не только размер долга, но и стратегия его управления.

Если государство в предыдущие годы смогло занять средства под низкие фиксированные ставки на длительный срок, рост процентных ставок ощущается постепенно. Напротив, странам, которым приходится чаще рефинансировать долг, приходится быстрее сталкиваться с увеличением расходов.

Именно поэтому дальнейшая долговая политика будет иметь всё большее значение для государственных финансов. Чем выше объём новых заимствований, тем большую часть бюджета в будущем придётся направлять не на новые проекты или социальные программы, а на выплату процентов по уже накопленному долгу.

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#финансы #бюджет #экономика #Евросоюз #госдолг
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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