Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Латвийских депутатов срочно вызывают из отпусков – после выборов отдохнут? 0 306

Политика
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: сейм Латвии

Обычно парламентарии летом отдыхают почти 2,5 месяца — начиная от 19-20-го июня, то есть перед Лиго, и заканчивая 31-м августом / 3 сентября, когда в Сейме стартует осенняя сессия. Однако в год выборов депутаты не могут позволить себе «забыть» о работе почти на весь летний период! Поэтому всякий раз лето перед выборами у слуг народа бывает хотя бы частично рабочим.

Куй рейтинги, не отходя от Сейма

Вчера выяснилось, что и нынешний парламент в этом смысле не станет исключением. Депутатов неудержимо рвет на работу! Основных причин три.

Во-первых, депутаты в свете предвыборной кампании все равно далеко и надолго никуда не уезжают, а стало быть их можно быстро «вернуть» в Сейм.

Во-вторых, выборы уже 3-го октября и было бы глупо не использовать любую возможность бесплатно себя прорекламировать — и с трибуны Сейма, или хотя бы во время дебатов в комиссии парламента.

И в-третьих — созданное за 4 месяца до выборов новое правительство горит желанием показать свою эффективность и принять те или иные решения. И если речь идет о рассмотрении тех или иных законопроектов, подготовленных правительством, то здесь без Сейма не обойтись.

Как потопаешь, так и полопаешь

И вот уже на следующей неделе на свое заседание соберется руководимая экс-премьером Силиней комиссия по европейским делам. Поскольку чиновники в Брюсселе в июле еще не уходят в отпуск, то комиссии Сейма нужно будет утвердить позицию Латвии перед предстоящими заседаниями Еврокомиссии и других рабочих органов Евросоюза.

На следующей неделе срочно из отпуска отзывают депутатов комиссии по бюджету и финансов. Депутатов хотят вынудить рассмотреть и одобрить в первом чтении, то бишь концептуально, пакет законодательных поправок в рамках так называемой реформы надзора за небанковским сектором.

А меню до сих пор на русском

Рискнем предположить, что еще в июле состоится и внеочередное пленарное заседание Сейма. На нем могут утвердить в первом чтении упомянутый пакет законопроектов, а также передать на доработку в комиссию по обороне и внутренним делам Закон об иммиграции, который, напомним, президент отказался подписать и призвал данный документ пересмотреть.

Главу государства, как известно, не устроил порядок предоставления ВНЖ в обмен на инвестиции в еще несозданный фонд, а с другой стороны — отсутствие в законе возможности получить ВНЖ за вложения в недвижимость.

Нельзя исключить, что еще летом на свое заседание соберется и руководимая экс-министром финансов Арвилом Ашераденсом комиссия Сейма по народному хозяйству. Данная комиссия перед уходом на каникулы не успела завершить работу над «языковыми» поправками, призванными запретить публичную информацию на русском языке, включая меню, инструкции, возможность сделать интернет-заказ в письменной форме на русском языке…

×
Читайте нас также:
#выборы #реформы #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: санкции
Изображение к статье: театр им. М. Чехова
Изображение к статье: русские
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Стала оперяться их кооперация. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: граница Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Место взрыва и Вадим Ермолаев
В мире
Изображение к статье: Министр финансов Латвии Марис Кучинскис
Политика
Изображение к статье: Банкнота в 50 евро
Бизнес
Изображение к статье: экономический прогноз
Бизнес
Изображение к статье: Стала оперяться их кооперация. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: граница Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Место взрыва и Вадим Ермолаев
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео