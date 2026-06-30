Обычно парламентарии летом отдыхают почти 2,5 месяца — начиная от 19-20-го июня, то есть перед Лиго, и заканчивая 31-м августом / 3 сентября, когда в Сейме стартует осенняя сессия. Однако в год выборов депутаты не могут позволить себе «забыть» о работе почти на весь летний период! Поэтому всякий раз лето перед выборами у слуг народа бывает хотя бы частично рабочим.

Куй рейтинги, не отходя от Сейма

Вчера выяснилось, что и нынешний парламент в этом смысле не станет исключением. Депутатов неудержимо рвет на работу! Основных причин три.

Во-первых, депутаты в свете предвыборной кампании все равно далеко и надолго никуда не уезжают, а стало быть их можно быстро «вернуть» в Сейм.

Во-вторых, выборы уже 3-го октября и было бы глупо не использовать любую возможность бесплатно себя прорекламировать — и с трибуны Сейма, или хотя бы во время дебатов в комиссии парламента.

И в-третьих — созданное за 4 месяца до выборов новое правительство горит желанием показать свою эффективность и принять те или иные решения. И если речь идет о рассмотрении тех или иных законопроектов, подготовленных правительством, то здесь без Сейма не обойтись.

Как потопаешь, так и полопаешь

И вот уже на следующей неделе на свое заседание соберется руководимая экс-премьером Силиней комиссия по европейским делам. Поскольку чиновники в Брюсселе в июле еще не уходят в отпуск, то комиссии Сейма нужно будет утвердить позицию Латвии перед предстоящими заседаниями Еврокомиссии и других рабочих органов Евросоюза.

На следующей неделе срочно из отпуска отзывают депутатов комиссии по бюджету и финансов. Депутатов хотят вынудить рассмотреть и одобрить в первом чтении, то бишь концептуально, пакет законодательных поправок в рамках так называемой реформы надзора за небанковским сектором.

А меню до сих пор на русском

Рискнем предположить, что еще в июле состоится и внеочередное пленарное заседание Сейма. На нем могут утвердить в первом чтении упомянутый пакет законопроектов, а также передать на доработку в комиссию по обороне и внутренним делам Закон об иммиграции, который, напомним, президент отказался подписать и призвал данный документ пересмотреть.

Главу государства, как известно, не устроил порядок предоставления ВНЖ в обмен на инвестиции в еще несозданный фонд, а с другой стороны — отсутствие в законе возможности получить ВНЖ за вложения в недвижимость.

Нельзя исключить, что еще летом на свое заседание соберется и руководимая экс-министром финансов Арвилом Ашераденсом комиссия Сейма по народному хозяйству. Данная комиссия перед уходом на каникулы не успела завершить работу над «языковыми» поправками, призванными запретить публичную информацию на русском языке, включая меню, инструкции, возможность сделать интернет-заказ в письменной форме на русском языке…