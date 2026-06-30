Добросовестное применение сниженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) к четырем группам основных продуктов питания будет контролироваться с помощью мониторинга, заявил во вторник на организованном Центром защиты прав потребителей (ЦЗПП) мероприятии заместитель госсекретаря Министерства экономики по вопросам внешнеэкономических связей Эдийс Шайцанс.

Контроль за снижением НДС будет осуществляться в двух направлениях. Первое предусматривает использование системы обмена данными, в которой Центральному статистическому управлению (ЦСУ) доступны данные о сделках торговцев. Это позволит отслеживать изменения цен на те продукты, к которым применяется сниженная ставка НДС, анализируя как предыдущую ситуацию, так и динамику цен после вступления изменений в силу.

Второе направление мониторинга предусматривает, что в сотрудничестве с Советом по конкуренции до конца года будет проведена углубленная оценка, как снижение НДС отразилось на конечных ценах продуктов.

Говоря о возможных штрафах для предприятий, которые не будут добросовестно соблюдать эту норму, Шайцанс отметил, что самым большим наказанием в этом случае будет провал самой инициативы. И производители, и торговцы осознают, что, если пилотный проект не оправдает себя, он будет неудачным для всех сторон, чего никто не хочет, отметил представитель Минэкономики.

Директор ЦЗПП Зайга Лиепиня отметила, что центр в рамках своей компетенции будет контролировать применение сниженной ставки НДС. Уже 1 июля в Риге и регионах запланированы надзорные мероприятия, а на сайте ЦЗПП каждый потребитель сможет сообщить о подозрениях в возможных нарушениях.

Исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продовольствием Янис Дубултс подчеркнул, что нет оснований для опасений в том, что перенос НДС не будет добросовестным. "Все присутствующие заинтересованы в том, чтобы снижение ощутили покупатели, и это будет сделано", - подчеркнул он.

Говоря о влиянии инициативы на госбюджет, министр экономики Виктор Валайнис отметил, что, согласно подсчетам Министерства финансов, оно может составить около 10 млн евро.

Валайнис подчеркнул, что снижение ставки НДС имеет две цели - уменьшить дороговизну жизни и укрепить конкурентоспособность латвийских производителей. В дополнение к мониторингу цен на продукты питания будет также оцениваться, как меняются производственные мощности местных предприятий и доля местной продукции на латвийском рынке.

По словам министра, расчеты, проведенные совместно с экономистами "Citadele banka", показали, что, если бы жители увеличили долю продуктов латвийского происхождения в своей повседневной продуктовой корзине на 10%, в экономике появилось бы около 12 000 новых рабочих мест.

Как сообщалось, с 1 июля 2026 года ставка НДС на отдельные продукты повседневного спроса снизится с 21% до 12%. Пониженная ставка налога будет применяться к четырем группам продуктов питания - хлебу, молоку, мясу птицы и яйцам. Сниженная ставка НДС будет действовать один год - до 30 июня 2027 года.

12%-ная ставка НДС уже применяется к другим группам продуктов питания, в том числе к специализированному детскому питанию и свежим фруктам, ягодам и овощам.