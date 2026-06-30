Министр финансов Марис Кучинскис заявил, что нынешнее правительство должно подготовить для следующего Сейма максимально понятный проект бюджета. Для этого Минфин запускает масштабный анализ расходов министерств, закупок и государственных функций.

Министерство финансов начинает пересмотр государственных расходов, чтобы будущему правительству не пришлось принимать бюджет в условиях неопределённости.

Об этом в интервью агентству ЛЕТА сообщил министр финансов Марис Кучинскис.

По его словам, в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа, которая займётся анализом функций министерств, эффективности расходов и возможных направлений экономии.

«Мы не должны передать следующему правительству и следующему Сейму бюджет без какой-либо ясности», — подчеркнул министр.

Кучинскис отметил, что пространство для анализа ограничено. Общий объём государственного бюджета составляет около 17 млрд евро, однако значительная часть средств приходится на социальное страхование, пенсии, а также защищённые статьи расходов — оборону, безопасность и здравоохранение.

После их исключения остаётся около 2,6 млрд евро прямых расходов министерств, где можно искать возможности для повышения эффективности.

Одним из главных резервов министр считает государственные закупки. По его мнению, дополнительную экономию способны обеспечить как министерства, так и государственные предприятия, регулярно проводящие крупные закупочные процедуры.

Что важно знать: речь пока не идёт о конкретных сокращениях. На первом этапе власти намерены определить, какие государственные функции можно выполнять эффективнее, не ухудшая качество услуг для жителей.

В рабочую группу планируется привлечь не только представителей Министерства финансов, но и экспертов предпринимательских организаций, включая Латвийскую конфедерацию работодателей и Латвийскую торгово-промышленную палату.

Министр также сообщил, что Министерство финансов располагает инструментами, позволяющими детально анализировать расходы каждого ведомства и запрашивать объяснения по отдельным статьям бюджета.

По словам Кучинскиса, окончательные параметры бюджета будут зависеть и от экономической ситуации. Более точную картину дадут данные за второй квартал, после чего Минфин обновит макроэкономический прогноз.

Одной из своих целей министр назвал снижение бюджетного дефицита в следующем году до 3%. Однако он признал, что сделать это будет непросто из-за необходимости существенно увеличить расходы на оборону.

Латвия уже взяла курс на доведение оборонных расходов до 5% ВВП. При этом, отметил Кучинскис, аналогичные трудности сейчас испытывают многие страны Европейского союза.

Министр также считает, что стране необходимо уделять больше внимания экономическому росту. По его словам, Латвия в последние годы уступила Литве по темпам развития, хотя ещё несколько лет назад ситуация была противоположной.

При этом Кучинскис не согласен с объяснениями, что причиной отставания стали исключительно пандемия, энергетический кризис и война, напомнив, что через те же испытания прошли и соседние страны.

Министр подтвердил, что остаётся в силе принятое ранее решение поэтапно сократить государственные расходы на 814 млн евро в течение трёх лет. Уже при подготовке бюджета следующего года это должно обеспечить экономию примерно в 200 млн евро.

По его словам, ожидать, что в бюджете удастся быстро найти ещё миллиард евро, не стоит. Однако анализ базовых расходов министерств, которые планируется пересмотреть примерно на четверть, может выявить дополнительные резервы.

Кучинскис подчеркнул, что изменения будут проводиться постепенно, чтобы не ухудшить доступность государственных услуг и не нарушить стабильность бюджетной системы.