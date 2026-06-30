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«Придется много объяснять избирателям» - почему задвинули Силиню? 0 162

Политика
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: Табличка Центральной избирательной комиссии

Табличка Центральной избирательной комиссии

Экс-депутат Сейма прокомментировал неожиданной выбор бывшей главной партии власти.

Уже завтра одна из правящих в стране политических сил - "Новое Единство", - огласит свой список кандидатов в депутаты, а также назовет лидера списка или кандидата в премьеры.

Впрочем, он уже известен - "Новое Единство" передумала выдвигать кандидатом в премьеры Эвику Силиню и предложила в качестве локомотива списка экс-министра финансов Арвила Ашераденса.

Вот что по этому поводу в социальных сетях написал экс-депутат Сейма Эдгарс Яунупс: "В каком-то смысле, выдвинув кандидатом в премьеры Арвила Ашераденса, «Единство» действует честно. Все сделанное и не сделанное за последние 15 лет - это даже больше его заслуга, чем Эвики Силини.

Был председателем партии 10 лет, министром экономики и финансов, отвечал за реформу образования в Сейме. Это проиходит в то время, когда госдолг в космосе; реформ, особенно в образовании и здравоохранении, нет; Латвия драматически отстала от соседей... Смелый шаг. Придется много объяснять избирателям."

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#выборы #образование #реформы #социальные сети #Арвилс Ашераденс #политика
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Эдуард Эльдаров
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