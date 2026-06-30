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Руководителей учреждений можно назначать без конкурса - Ринкевич разрешил 0 111

Политика
Дата публикации: 30.06.2026
LETA
Изображение к статье: кресло чиновника

Президент Эдгар Ринкевич провозгласил поправки к закону о государственной гражданской службе, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

Закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения.

Как сообщалось, 18 июня Сейм принял разработанные правящей коалицией поправки к закону, которые позволяют в отдельных случаях назначать руководителя учреждения без открытого конкурса.

С утверждением поправок из закона будет исключена норма, которая устанавливала обязанность проводить конкурс в случаях, когда руководитель учреждения освобожден от должности по обоюдному согласию.

Как пояснили авторы поправок, прежнее регулирование в отдельных случаях ограничивало возможности оперативно заполнять вакантные руководящие должности и обеспечивать непрерывность руководства учреждением.

В то же время в законе сохранен принцип, согласно которому открытый конкурс является общим порядком поиска кандидатов на должности на госслужбе, а исключения будут применяться только в конкретных ситуациях.

Поправки также предусматривают возможность для премьер-министра назначать без конкурса руководителя Государственной канцелярии.

Ранее премьер-министр Андрис Кулбергс заявил, что длительные конкурсы препятствуют эффективному управлению учреждениями, хотя в то же время в целом он поддерживает организацию открытых конкурсов.

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#президент #назначения #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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