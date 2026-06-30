Режим усиленной охраны госграницы продлевается до 31 декабря в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском, Резекненском краях и государственном городе Даугавпилс – «дабы обеспечить неприкосновенность государственной границы и устранение угрозы государству».

Граница пока не на замке

В субботу правительство Латвии собралось на военной базе Лузнава в Резекненском крае – часть повестки дня касалась вопросов обороны, и была закрытой для общественности. Некоторые вопросы, впрочем, предали гласности – в частности, подготовленное МВД сообщение о безопасности у Восточной границы.

Латвийско-белорусский рубеж протяженностью 173 км в полном объеме закрыт пограничной инфраструктурой (патрульные тропы, настилы, мосты, протоки, рокадные дороги) лишь на протяжении 7,7 км; на 40,6 км строительные работы завершены и проходит принятие в эксплуатацию; еще на 121,6 км «продолжаются активные строительные работы», которые планируется завершить к концу 2026 года.

Со своей стороны, граница с Россией, на протяжении всех 283,6 км ограждена забором с колючей проволокой. Происходит оснащение системами технического контроля – его закончили только на 22,8 км, а завершение предполагается ко II кварталу 2027 года.

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В то же время, с начала 2026 года пресечена 5981 попытка незаконного пересечения границ с РФ и РБ. Если январь дал 0, февраль 20, то в мае было уже 2433 стремящихся в ЛР нелегалов. С начала года начато 84 уголовных процесса в отношении содействующих нарушениям.

По сведениям ведомства Яниса Домбравы (Национальное объединение), на внешних рубежах Евросоюза и НАТО «сохраняются повышенные риски безопасности». В них входят:

-Попытки незаконного пересечения границы, по-прежнему наибольшее миграционное давление на латвийско-белорусской границе;

-Возможность гибридных угроз и провоцирующих действий;

-Сохраняющийся риск контрабанды и иной трансграничной преступности;

На этом фоне МВД необходимо «обеспечить непрерывную служебную готовность». «Ситуация требует физических и материальных ресурсов для постоянного наблюдения и быстрого реагирования», – резюмируют силовики.

Сирены готовы

Так как в ведении МВД находится и система гражданской обороны, правительству доложили о строительстве убежищ II категории. На 10 самоуправлений Латгалии, включая Алуксненский край, имеется 119 бункеров, которые профинансированы из средств Европейского фонда регионального развития (1 948 429 евро) и Европейской экономической зоны (3 475 592 евро). В регионе заменили 31 и установили дополнительно 16 тревожных сирен – больше, чем где-либо в республике, кроме Рижского региона.

В презентации МВД актуализировано и межведомственное сотрудничество – потому ее венчает совместное фото министра внутренних дел Яниса Домбравы и министра обороны Райвиса Мелниса.