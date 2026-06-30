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«Швейцария относится к Латвии как к банановой республике» – экс-министр обороны ЛР 0 189

Политика
Дата публикации: 30.06.2026
BB.LV
Изображение к статье: бананы

Многократный министр Латвийской Республики Артис Пабрикс неожиданно выступил против давнего союзника нашей страны – Швейцарии.

«Интересно, как Министерство образования и науки Латвии решает вопрос международного признания документов об образовании в Европе. В Швейцарии по-прежнему существует требование, чтобы выпускники латвийских школ, успешно сдавшие вступительные экзамены в швейцарский вуз, одновременно поступали в один из латвийских университетов, чтобы таким образом что-то «доказать»», – пожаловался в Х Артис Пабрикс.

«Требование поступить в латвийский вуз выдвигается для того, чтобы подтвердить зачисление в швейцарский университет уже после того, как вступительные экзамены в этом университете успешно сданы. При чём здесь школьный аттестат и латвийский университет? Но даже если это действительно так, чем тогда Министерство образования и науки Латвии занималось последние 30 лет?», - негодует Пабрикс.

«Очевидно, что это требование распространяется не на все страны ЕС. Означает ли это, что мы готовы мириться с тем, что к нам относятся как к банановой республике, и согласны с тем, что Швейцария открыто игнорирует принцип равного отношения к государствам — членам Европейского союза?», – возмущается латвийский политик.

Перед тем, как провалится на выборах 2022 года и уйти из политики, Артис Пабрикс успел побывать министром иностранных дел (2004–2007), депутатом Европейского парламента (2014–2018), министром обороны (дважды – 2010–2014; 2019–2022), а также министром внутренних дел (2022).

Теперь занялся образованием. Хотя, может, просто кто-то из родственников не поступил в швейцарский вуз.

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#выборы #образование #Латвия #дипломатия #высшее образование #Швейцария #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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