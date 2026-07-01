Национальной авиакомпании airBaltic, вероятно, придётся сократить масштабы своей деятельности. Об этом заявил в интервью агентству ЛЕТА министр финансов Марис Кучинскис, подчеркнув, что дальнейшая судьба перевозчика будет зависеть от нового бизнес-плана, который готовит руководство компании.

Министр финансов Марис Кучинскис считает, что Латвии важно сохранить национальную авиакомпанию airBaltic, однако её модель развития может потребовать серьёзного пересмотра.

По его словам, сейчас правительство ожидает от нового руководства перевозчика обновлённый бизнес-план, который должен определить дальнейшие шаги компании.

«В некотором смысле мы остаёмся заложниками ситуации и ждём, что нам предложат», — отметил министр.

Кучинскис подчеркнул, что государство не может просто предоставить авиакомпании дополнительное финансирование. Такие вложения могут быть расценены как запрещённая государственная помощь, а Европейский союз внимательно контролирует подобные меры поддержки в авиационной отрасли.

При этом банкротство airBaltic, по мнению министра, также не отвечает интересам Латвии.

Одним из ключевых вопросов он назвал масштаб бизнеса компании.

«Нужно посмотреть, предусматривает ли новый план отказ от того, что Латвия не может себе позволить, например, от слишком большого количества самолётов», — сказал Кучинскис.

Отвечая на вопрос, следует ли авиакомпании сократить свою деятельность, министр ответил прямо: «Да, возможно, компании придётся сжаться».

Что важно знать: речь не идёт о закрытии airBaltic. По словам министра, государство заинтересовано в сохранении национального перевозчика, но считает необходимым привести его масштабы в соответствие с нынешними рыночными условиями.

Кучинскис также обратил внимание, что прежние планы развития строились в иной геополитической ситуации. По его мнению, до полномасштабной войны значительную роль играли транзитные пассажиры из России и Украины, летевшие через Ригу. После изменения ситуации эти расчёты утратили актуальность.

Министр также отметил, что сегодня airBaltic уже не занимает доминирующее положение в аэропорту Риги. Если раньше её доля была значительно выше, то сейчас составляет около половины пассажирского рынка.

Это, по его словам, свидетельствует о том, что Рига остаётся привлекательным направлением и для других авиаперевозчиков.

Кроме того, Кучинскис считает, что государству необязательно сохранять нынешнюю долю собственности в компании, которая составляет около 98%. Главное, по его мнению, — обеспечить стабильное авиасообщение с Ригой и из Риги.

Окончательные решения о будущем airBaltic будут приниматься после того, как новое руководство представит обновлённую стратегию развития компании.