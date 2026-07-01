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Эксперт НАТО уточнила, как именно Россия может пытаться влиять на выборы в Латвии этой осенью 1 123

Политика
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Избирательная урна
ФОТО: LETA

На выборах в Сейм, которые пройдут этой осенью, Россия, скорее всего, не станет использовать прямые методы вмешательства, а сосредоточится на информационном влиянии через социальные сети и мессенджеры. Такой прогноз в интервью ЛЕТА дала исследователь цифровой среды Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Ника Алексеева.

По мнению Алексеевой, сценарий, который ранее наблюдался в Армении и Молдове, в Латвии маловероятен. Она считает, что открытые попытки вмешательства в этих странах оказались слишком заметными и в итоге помогли избирателям распознать внешнее влияние.

«То, что влияние России было настолько очевидным, помогло армянам и молдаванам мобилизоваться и сделать выбор», — отметила исследователь.

По ее оценке, в Латвии акцент может быть сделан на распространении сообщений через Telegram и TikTok. Затем эти публикации, как предполагает эксперт, будут подхватываться и распространяться дальше, в том числе через анонимные комментарии к новостям на интернет-порталах.

По словам Алексеевой, она не ожидает использования в Латвии таких методов, которые, по ее мнению, применялись в других странах. В частности, она считает маловероятным прибытие в страну российских представителей для организации политической активности или финансирование участников протестов.

Исследователь также предположила, что в распространении подобных сообщений могут участвовать отдельные бывшие латвийские политики и общественные деятели, покинувшие страну и проживающие сейчас в России или Беларуси. В качестве примеров она назвала Андрея Мамыкина и Алексея Росликова.

По мнению эксперта, одной из центральных тем предвыборной кампании вновь может стать этнический вопрос, который традиционно мобилизует разные группы избирателей. Кроме того, она ожидает появления сообщений, основанных на привычных для Кремля нарративах о противостоянии России и Запада.

В последние годы специалисты по информационной безопасности неоднократно предупреждали, что влияние на общественное мнение все чаще осуществляется не через прямую агитацию, а посредством социальных сетей, мессенджеров и распространения вирусного контента. По оценке Алексеевой, именно такой подход наиболее вероятен и во время нынешней кампании в Латвии.

Выборы в Сейм Латвии состоятся этой осенью, а вопросы информационной безопасности и возможного внешнего влияния уже стали одной из тем предвыборной дискуссии.

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#НАТО #выборы #Латвия #кибербезопасность #социальные сети #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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