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Какие российские товары окажутся в Латвии под запретом? 0 92

Политика
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Книги на русском

Книги на русском

Эмбарго на импорт отдельной группы товаров из РФ и РБ для реализации на латвийском внутреннем рынке может быть введен еще этим летом!

Сегодня в Кабинет Министров поступили подготовленные МИДом срочные поправки в закон, которые приведут к запрету на ввоз в Латвию отдельной продукции из РФ и РБ. Поправки в этот понедельник уже были концептуально одобрены правящей коалицией и 7-го июля наверняка будут поддержаны правительством. Более того, достигнута договоренность, что для утверждения этих поправок в срочном порядке еще в этом месяце (ориентировочно 23-го июля) будет созвано внеочередное заседание Сейма. Как ожидается, законопроект примут прямо за один день. Президент тоже не будет медлить с подписанием законопроекта и он может вступить в силу уже в первых числах августа!

"Целью законопроекта является включение в закон о поддержке гражданского населения Украины запрета на ввоз (импорт) отдельных промышленных товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация или Республика Беларусь, тем самым формируя национальный запрет на импорт. Таким образом запрет будет способствовать прекращению экономических связей Латвии с Российской Федерацией как осуществляющей акт агрессии и Республикой Беларусь как сторонника агрессии (в дальнейшем страны-агрессоры) и дальнейшему сокращению импорта из них", - говорится в аннотации к законопроекту.

Какие же товары могут попасть под запрет первыми? Вот что говорится в пояснении к законопроекту:

"Министерству иностранных дел было поручено подготовить предложение об установлении национального запрета на импорт книг, газет, видеоигр, спортивных товаров, игрушек, одежды и обуви, страной происхождения которых является Россия или Белоруссия. Поэтому после вступления в силу изменений в законе Кабинет министров издаст правила с указанием в них вышеупомянутых групп товаров. Книги, газеты, видеоигры, спортивные товары, игрушки, одежда и обувь в импорте из РФ и Республики Беларусь составляют 12,5 млн. EUR, или 6,5%, что составляет 0,05% от общего латвийского импорта."

Итак, латвийские книжные магазины больше не смогут продавать произведения русской классики, современную литературу, в том числе и мировых авторов, переведенных на русский и изданных в РФ. Что будет делать в создавшейся ситуации магазины, торгующие главным образом книгами на русском языке? Вопрос из разряда риторических.

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#импорт #книги #Латвия #литература #экономика #Беларусь #Россия #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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