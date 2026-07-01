Министерство обороны Латвии подтвердило, что на восточной границе страны появятся дополнительные системы противовоздушной обороны. Однако власти не раскрывают, какое именно вооружение будет размещено, объясняя это требованиями оперативной безопасности.

В Министерстве обороны сообщили, что для усиления защиты восточной границы будут использованы наиболее эффективные средства противовоздушной обороны, соответствующие текущим угрозам. При этом сведения о конкретных системах, их характеристиках и возможностях решено не публиковать.

В ведомстве пояснили, что подобная информация может помочь анализировать оборонительный потенциал Латвии, поэтому ее разглашение противоречит интересам государственной безопасности.

«Мы будем использовать наиболее эффективные средства противовоздушной обороны, но не можем раскрывать их типы и характеристики по соображениям безопасности», — подчеркнули в Министерстве обороны.

О планах усилить систему ПВО министр обороны Райвис Мелнис сообщил еще 25 июня после заседания Военного совета. Тогда он заявил, что решение уже найдено и дополнительные средства будут развернуты в ближайшее время.

По словам министра, для эффективной защиты необходимы не только беспилотники и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Он отдельно поблагодарил Украину за поддержку и сотрудничество.

Это означает, что укрепление восточной границы продолжается не только за счет инженерных сооружений, но и благодаря развитию системы воздушной защиты. Власти не уточняют сроки развертывания новых комплексов, однако подтверждают, что работа уже ведется.

Военное укрепление восточной границы Латвии продолжается с марта 2024 года в рамках проекта Балтийской линии обороны, о реализации которого страны Балтии и Польша договорились в январе 2024 года. Его задача — повысить способность сдерживать возможную агрессию и при необходимости остановить противника.

За последние два года тема защиты воздушного пространства приобрела для Латвии особое значение. После начала полномасштабной войны России против Украины на территории страны потерпели крушение семь беспилотников, еще один был нейтрализован истребителями НАТО. При этом Национальные вооруженные силы ранее подчеркивали, что нельзя автоматически считать все эти аппараты украинскими.

В прошлом году на укрепление восточной границы было направлено 45 миллионов евро, а в 2026 году финансирование увеличено до 55 миллионов евро.

Вопросы противовоздушной обороны остаются одними из наиболее чувствительных для латвийских властей. Именно после одного из инцидентов с беспилотником прошлой весной свой пост потерял министр обороны Андрис Спрудс, а вскоре в отставку ушло и правительство Эвики Силини.