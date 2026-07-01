Премьер-министр Андрис Кулбергс считает, что планы завершить Rail Baltica одновременно в Латвии, Литве и Эстонии к 2030 году нереалистичны. По его словам, странам Балтии пора сосредоточиться не на обещаниях, а на поиске более реалистичных и менее затратных решений.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что завершить строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica во всех трех странах Балтии к 2030 году «математически невозможно». Такое мнение он высказал в интервью программе TV3 «900 секунд».

По словам главы правительства, во время заседания Европейского совета в Брюсселе он обсудил будущее проекта с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Стороны договорились, что еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Дзидзикостас посетит страны Балтии, чтобы обсудить дальнейшие шаги по реализации Rail Baltica.

Кулбергс заявил, что готов взять на себя роль координатора проекта на политическом уровне.

«Я готов взять на себя роль лидера Балтии», — сказал премьер, подчеркнув, что проекту необходима более тесная координация между Латвией, Литвой и Эстонией.

Особенно критично он высказался о позиции Эстонии. По мнению Кулбергса, заявления о завершении строительства к 2030 году основаны скорее на политических ожиданиях, чем на технических расчетах.

«Эстонцы немного живут в мире грез», — заявил премьер, добавив, что политики получают неполную информацию, тогда как специалисты оценивают ситуацию иначе.

По словам главы правительства, сейчас вокруг Rail Baltica слишком много внимания уделяется публичным обещаниям по срокам.

По его мнению, подобное соревнование между странами лишь увеличивает стоимость проекта, поскольку ни одна из них не располагает ресурсами для столь быстрого строительства.

Это означает, что вопрос сейчас заключается не только в сроках, но и в поиске более реалистичной модели реализации проекта без дальнейшего роста расходов.

Кулбергс считает, что странам Балтии следует совместно искать возможности удешевления проекта. В качестве одного из вариантов он назвал пересмотр отдельных технических решений, в том числе возможное снижение проектной скорости движения поездов, если это позволит существенно сократить стоимость строительства.

Ожидается, что после визита еврокомиссара страны Балтии продолжат обсуждение дальнейшей координации проекта и возможных изменений в его реализации.