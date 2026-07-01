Президенты Латвии и Эстонии озаботились судьбой Rail Baltica

Рига, 1 июля, ЛЕТА. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе государственного визита обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом прогресс в реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica".

На пресс-конференции по итогам переговоров Карис отметил, что "Rail Baltica" - один из важнейших проектов, для завершения которого необходимо еще больше совместных усилий.

Ринкевич со своей стороны отметил, что Латвия рассматривает "Rail Baltica" как стратегический проект для всего региона, который важен не только для развития экономического сотрудничества и пассажиропотока, но и для обеспечения военной мобильности. "Новое правительство Латвии также работает над этим проектом как над одним из приоритетных", - сказал президент.

Он подчеркнул, что странам Балтии предстоит совместно вести переговоры с Европейским союзом (ЕС), чтобы обеспечить финансирование для проекта в следующем плановом периоде. "Нам также нужно работать над тем, чтобы устранить ошибки и проблемы, которые ранее были выявлены в управлении проектом. И я уверен, что вместе мы сможем это сделать", - сказал президент Латвии.

Ранее Bb.lv сообщал, что премьер Латвии заявил: «Эстонцы немного живут в мире грез», по поводу планов открыть жд сообщение по новой трассе уже в 2030 году.