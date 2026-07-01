Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президенты Латвии и Эстонии озаботились судьбой Rail Baltica 3 134

Политика
Дата публикации: 01.07.2026
LETA
Изображение к статье: Президенты стран Балтии
ФОТО: president.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе государственного визита обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом прогресс в реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica".

Президенты Латвии и Эстонии озаботились судьбой Rail Baltica

Рига, 1 июля, ЛЕТА. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в ходе государственного визита обсудил с президентом Эстонии Аларом Карисом прогресс в реализации железнодорожного проекта "Rail Baltica".

На пресс-конференции по итогам переговоров Карис отметил, что "Rail Baltica" - один из важнейших проектов, для завершения которого необходимо еще больше совместных усилий.

Ринкевич со своей стороны отметил, что Латвия рассматривает "Rail Baltica" как стратегический проект для всего региона, который важен не только для развития экономического сотрудничества и пассажиропотока, но и для обеспечения военной мобильности. "Новое правительство Латвии также работает над этим проектом как над одним из приоритетных", - сказал президент.

Он подчеркнул, что странам Балтии предстоит совместно вести переговоры с Европейским союзом (ЕС), чтобы обеспечить финансирование для проекта в следующем плановом периоде. "Нам также нужно работать над тем, чтобы устранить ошибки и проблемы, которые ранее были выявлены в управлении проектом. И я уверен, что вместе мы сможем это сделать", - сказал президент Латвии.

Ранее Bb.lv сообщал, что премьер Латвии заявил: «Эстонцы немного живут в мире грез», по поводу планов открыть жд сообщение по новой трассе уже в 2030 году.

×
Читайте нас также:
#Эстония #Латвия #финансирование #Rail Baltica
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сооружения на границе Латвии
Изображение к статье: Визуализация нового вокзала в Риге
Изображение к статье: airBaltic
Изображение к статье: бананы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Дизельные поезда
Наша Латвия
Изображение к статье: Гарри Кейн
Спорт
Изображение к статье: Валиева
Спорт
1
Изображение к статье: Книги на русском Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Заправочный пистолет
В мире
4
Изображение к статье: Нехорошев
ЧП и криминал
4
Изображение к статье: Дизельные поезда
Наша Латвия
Изображение к статье: Гарри Кейн
Спорт
Изображение к статье: Валиева
Спорт
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео