В прошлом году Центр государственного языка Латвии зафиксировал снижение доли нарушений требований к использованию латышского языка. При этом количество проверок и обращений жителей, наоборот, выросло, а сумма штрафов составила десятки тысяч евро.

Согласно новому публичному отчету Центра государственного языка (ЦГЯ), нарушения были выявлены в 24,7% проведенных проверок. Это на 6,3 процентного пункта меньше, чем годом ранее.

Всего за год сотрудники Департамента языкового контроля провели 3097 проверок. Они проходили в торговых предприятиях, заведениях общественного питания, сфере услуг и образовательных учреждениях. Контроль осуществлялся как в плановом, так и во внеплановом порядке.

Особое внимание уделялось проверке владения государственным языком педагогами, оценке языковых навыков работников государственного и частного секторов, а также контролю содержания интернет-сайтов.

По итогам проверок было возбуждено 610 дел об административных правонарушениях. В 475 случаях нарушителям назначили денежные штрафы, еще 135 человек получили предупреждения. Общая сумма штрафов за год составила 56 920 евро, что показывает, сколько средств государство получает от контроля за соблюдением языкового законодательства.

Снижение доли нарушений произошло несмотря на увеличение числа проверок. Это может свидетельствовать о более высоком соблюдении требований законодательства, хотя одновременно выросло и количество сообщений о возможных нарушениях.

В ЦГЯ отмечают, что в последние годы все больше внимания уделяется не только контролю, но и профилактике. Ведомство придерживается принципа «Сначала консультируй», помогая жителям и организациям разобраться в требованиях законодательства до применения санкций.

За год специалисты центра предоставили около 1400 консультаций по вопросам использования государственного языка — больше, чем планировалось. С 2025 года в департаменте также работает отдельный консультант, который отвечает на телефонные обращения и проводит устные консультации.

Одновременно выросла и общественная активность. За прошлый год Центр государственного языка рассмотрел 1519 обращений от жителей и организаций о возможных нарушениях языкового законодательства — это больше, чем годом ранее.

Помимо контроля, центр участвует и в разработке законодательства. В прошлом году специалисты ведомства работали над поправками к пяти законопроектам, рассмотрели 25 проектов нормативных актов, подготовили 23 заключения и приняли участие в работе профильных заседаний и рабочих групп.

Таким образом, отчет показывает сразу две тенденции: нарушений во время проверок становится меньше, однако внимание общества к вопросам использования государственного языка продолжает расти, а штрафы остаются заметным источником поступлений — почти 57 тысяч евро за год.