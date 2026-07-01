Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Заблудились в полете... Премьер не знает, как ему поступить с airBaltic 0 27

Политика
Дата публикации: 01.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

Андрис Кулбергс

Что делать, когда нечего делать?

Как все эксперты и предполагали, первой неразрешимой проблемой для правительства Кулбергса станет проблема airBaltic. Очевидно, что надежда премьера на некое чудо не оправдалась - представленный в середине июня проект бизнес-плана показал, что... реального плана нет, что сегодня в социальных сетях и признал Андрис Кулбергс: "Реального бизнес-плана в соответствии с новыми обстоятельствами рынка нет. В течении недели жду этот план от Cовета airBaltic и от министра сообщений Козловскиса".

Начнем с того, что изначально Кулбергс ждал бизнес-план в первых числах июня, потом правящие заговорили о конце августа, теперь новый срок - до конца этой недели. При этом совершенно странно ждать бизнес-плана от главы министерства сообщений. Во-первых, министерство не занимается коммерческой деятельностью, она лишь держатель государственных долей капитала в национальной авиакомпании. Во-вторых, Рихардс Козловскис далек от бизнеса и вообще в сферу сообщений попал случайно - вся его профессиональная деятельность до сих пор была связана с вопросами безопасности. И в-третьих, а что собственно произойдет, если "реальный бизнес-план" в итоге не появится по причине отсутствия стратегического инвестора (инвесторов)? Едва ли Кулбергсу удастся до октября затянуть принятие каких-то решений о судьбе airBaltic. Ясно одно: если не будет реального стратегического инвестора, то государству, в любом случае, придется вкладываться - или посредством кредита (займа), или путем инвестирования в те доли капитала, которые власти хотят оставить за государством - речь идет о 25 процентах. Понятно, что Кулбергс будет пытаться такого развития событий избежать, зная, как избиратели относятся к вложению денег налогоплательщиков в эту бездонную бочку. С другой стороны, позволить авиакомпании до выборов пойти ко дну Кулбергс и Ко тоже не может.

"... Правительство просто готовит почву для очередной государственной поддержки airBaltic. Очевидно, что нынешняя финансовая ситуация в airBaltic не блестящая, а подготовленная бизнес-модель и в дальнейшем будет требовать регулярной финансовой поддержки от государства..." - предположил экс-глава Госканцелярии Янис Цитсковскис.

В общем, именно airBaltic станет самым главным испытанием для предвыборного правительства Кулбергса.

×
Читайте нас также:
#выборы #правительство #airbaltic
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: airBaltic
Изображение к статье: бананы
Изображение к статье: Кулбергс
Изображение к статье: Табличка Центральной избирательной комиссии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Лунная база
Техно
Изображение к статье: Океан
Техно
Изображение к статье: Избирательная урна
Политика
1
Изображение к статье: Долгожители
Люблю!
Изображение к статье: valsts valoda
Политика
Изображение к статье: Мать запретила детям гаджеты — вот, что из этого вышло
Люблю!
2
Изображение к статье: Лунная база
Техно
Изображение к статье: Океан
Техно
Изображение к статье: Избирательная урна
Политика
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео