Как все эксперты и предполагали, первой неразрешимой проблемой для правительства Кулбергса станет проблема airBaltic. Очевидно, что надежда премьера на некое чудо не оправдалась - представленный в середине июня проект бизнес-плана показал, что... реального плана нет, что сегодня в социальных сетях и признал Андрис Кулбергс: "Реального бизнес-плана в соответствии с новыми обстоятельствами рынка нет. В течении недели жду этот план от Cовета airBaltic и от министра сообщений Козловскиса".

Начнем с того, что изначально Кулбергс ждал бизнес-план в первых числах июня, потом правящие заговорили о конце августа, теперь новый срок - до конца этой недели. При этом совершенно странно ждать бизнес-плана от главы министерства сообщений. Во-первых, министерство не занимается коммерческой деятельностью, она лишь держатель государственных долей капитала в национальной авиакомпании. Во-вторых, Рихардс Козловскис далек от бизнеса и вообще в сферу сообщений попал случайно - вся его профессиональная деятельность до сих пор была связана с вопросами безопасности. И в-третьих, а что собственно произойдет, если "реальный бизнес-план" в итоге не появится по причине отсутствия стратегического инвестора (инвесторов)? Едва ли Кулбергсу удастся до октября затянуть принятие каких-то решений о судьбе airBaltic. Ясно одно: если не будет реального стратегического инвестора, то государству, в любом случае, придется вкладываться - или посредством кредита (займа), или путем инвестирования в те доли капитала, которые власти хотят оставить за государством - речь идет о 25 процентах. Понятно, что Кулбергс будет пытаться такого развития событий избежать, зная, как избиратели относятся к вложению денег налогоплательщиков в эту бездонную бочку. С другой стороны, позволить авиакомпании до выборов пойти ко дну Кулбергс и Ко тоже не может.

"... Правительство просто готовит почву для очередной государственной поддержки airBaltic. Очевидно, что нынешняя финансовая ситуация в airBaltic не блестящая, а подготовленная бизнес-модель и в дальнейшем будет требовать регулярной финансовой поддержки от государства..." - предположил экс-глава Госканцелярии Янис Цитсковскис.

В общем, именно airBaltic станет самым главным испытанием для предвыборного правительства Кулбергса.