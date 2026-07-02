Риге колются лавры Венеции. Со следующего года туристический сбор в Риге будет удвоен, предусматривают поправки к правилам о муниципальном сборе за прием отдыхающих и туристов в Риге, которые поддержал сегодня комитет по финансовым и административным делам Рижской думы.

Со следующего года туристический сбор в Риге будет удвоен, предусматривают поправки к правилам о муниципальном сборе за прием отдыхающих и туристов в Риге, которые поддержал сегодня комитет по финансовым и административным делам Рижской думы.

С нынешнего одного евро сбор будет повышен до двух евро с человека за ночь. Размер сбора составит 1,78 евро, что вместе с налогом на добавленную стоимость составляет 2 евро.

Общий размер сбора не сможет превышать 17,80 евро за все время непрерывного пребывания в месте размещения туристов.

Правила правила вступят в силу 1 января 2027 года.

Соглашение об этом было достигнуто на встрече представителей Рижского агентства инвестиций и туризма и столичной думы с организациями туристической отрасли и представителями предпринимателей.

Одновременно определены приоритеты, на которые будут направлены дополнительные доходы от туристического сбора - укрепление международной конкурентоспособности Риги, маркетинговые мероприятия и развитие делового туризма.

Как заявили в самоуправлении, на поток иностранных туристов по-прежнему существенно влияет геополитическая ситуация в регионе и экономические вызовы. В то же время Рига конкурирует со столицами соседних стран, где после пандемии "Covid-19" в развитие туризма были вложены значительно большие ресурсы.

В Риге сейчас один из самых низких туристических сборов в Европе - один евро с человека за ночь (0,89 евро и налог на добавленную стоимость).

В Вильнюсе, Каунасе и Паланге туристический сбор в настоящее время составляет два евро за ночь, в то время как в ряде европейских городов он еще выше. Другие самоуправления в Латвии также постепенно вводят туристический сбор, например, Кулдига с этого года вводит сбор в размере 1,5 евро.

Рижская дума ввела туристический сбор в 2023 году.