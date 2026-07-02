Латвия и Эстония едины и продолжат ограничивать так называемый теневой флот России, усиливать санкции и совместно реагировать на гибридные угрозы, заявил министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Как сообщил советник министра Томс Садовскис, в четверг в Таллинне Браже встретилась с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, чтобы обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня.

"Латвия и Эстония едины - мы продолжим ограничивать так называемый теневой флот России, усиливать санкции и совместно реагировать на гибридные угрозы. Наша безопасность основывается на решительных и скоординированных действиях", - резюмировала министр после встречи с Цахкной.

Главной темой переговоров были вопросы безопасности региона Балтийского моря и саммит НАТО, который пройдет 7 и 8 июля в Анкаре, Турция. Министры сошлись во мнении, что важно продолжать совместную работу, чтобы укрепление восточной границы было приоритетом повестки дня НАТО и Европейского союза (ЕС).

Также министры обсудили необходимость продолжать координацию как на двустороннем уровне, так и в форматах стран Балтии и Северных стран (NB8) и других региональных форматах, формируя единую политику по сдерживанию России. Обсуждалось также дальнейшее ужесточение санкций ЕС.

Также министры обсудили работу Латвии в Совете Безопасности ООН в статусе непостоянного члена - Латвия стремится сохранить поддержку Украины и осуждение российской агрессии среди приоритетов организации. Министры также обсудили актуальные вопросы трансатлантических отношений и дальнейшие шаги по их укреплению.

В этом году Эстония является координирующей страной в формате NB8, а также председательствующей страной в Балтийском совете министров и Балтийской ассамблее.