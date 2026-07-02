Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Браже: Латвия и Эстония продолжат ограничивать теневой флот России и усиливать санкции 2 272

Политика
Дата публикации: 02.07.2026
LETA
Изображение к статье: Байба Браже
ФОТО: LETA

Латвия и Эстония едины и продолжат ограничивать так называемый теневой флот России, усиливать санкции и совместно реагировать на гибридные угрозы, заявил министр иностранных дел Латвии Байба Браже.

Как сообщил советник министра Томс Садовскис, в четверг в Таллинне Браже встретилась с министром иностранных дел Эстонии Маргусом Цахкной, чтобы обсудить актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня.

"Латвия и Эстония едины - мы продолжим ограничивать так называемый теневой флот России, усиливать санкции и совместно реагировать на гибридные угрозы. Наша безопасность основывается на решительных и скоординированных действиях", - резюмировала министр после встречи с Цахкной.

Главной темой переговоров были вопросы безопасности региона Балтийского моря и саммит НАТО, который пройдет 7 и 8 июля в Анкаре, Турция. Министры сошлись во мнении, что важно продолжать совместную работу, чтобы укрепление восточной границы было приоритетом повестки дня НАТО и Европейского союза (ЕС).

Также министры обсудили необходимость продолжать координацию как на двустороннем уровне, так и в форматах стран Балтии и Северных стран (NB8) и других региональных форматах, формируя единую политику по сдерживанию России. Обсуждалось также дальнейшее ужесточение санкций ЕС.

Также министры обсудили работу Латвии в Совете Безопасности ООН в статусе непостоянного члена - Латвия стремится сохранить поддержку Украины и осуждение российской агрессии среди приоритетов организации. Министры также обсудили актуальные вопросы трансатлантических отношений и дальнейшие шаги по их укреплению.

В этом году Эстония является координирующей страной в формате NB8, а также председательствующей страной в Балтийском совете министров и Балтийской ассамблее.

×
Читайте нас также:
#НАТО #Эстония #Украина #санкции #Латвия #безопасность #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
3
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недостроенный мост Rail Baltica
Изображение к статье: Российский танк
Изображение к статье: У молодого энергичного премьера Кулбергса пока не опускаются руки. Эксклюзив!
Изображение к статье: Флаг России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Смуглые мужчины едят ножами и вилками
Политика
Изображение к статье: Деньги в спасательном круге
Наша Латвия
Изображение к статье: Зонты
Наша Латвия
Изображение к статье: Прогулка
Люблю!
Изображение к статье: Автомобили в пробке
Наша Латвия
Изображение к статье: Плакат
ЧП и криминал
Изображение к статье: Смуглые мужчины едят ножами и вилками
Политика
Изображение к статье: Деньги в спасательном круге
Наша Латвия
Изображение к статье: Зонты
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео