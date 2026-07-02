Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что будет, если во время выборов в Латвии объявят воздушную тревогу: в ЦИК объяснили план действий 3 162

Политика
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Māris Zviedris
ФОТО: LETA

Центральная избирательная комиссия готовит алгоритмы действий на случай воздушной тревоги или другой угрозы во время выборов. Главным приоритетом в такой ситуации станет безопасность сотрудников участков и избирателей.

Центральная избирательная комиссия совместно с Министерством юстиции и Центром кризисного управления разрабатывает порядок действий на случай чрезвычайных ситуаций во время выборов.

Как сообщил председатель ЦИК Марис Звиедрис в эфире программы «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении, все избирательные участки уже определены и утверждены. Теперь особое внимание уделяется подготовке к возможным внештатным ситуациям.

По словам Звиедриса, если во время голосования будет объявлена воздушная тревога или возникнет другая угроза, главным приоритетом станет безопасность людей, а не сохранность избирательной документации.

«В первую очередь необходимо обеспечить безопасность сотрудников участков и избирателей, а уже затем — защиту избирательных материалов», — подчеркнул глава ЦИК.

Комиссия также оценила возможность применения на участках так называемого принципа двух стен. Он предполагает, что во время угрозы люди должны находиться в помещении, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены, что повышает уровень защиты.

Для избирателей это означает, что даже при возникновении чрезвычайной ситуации предусмотрен порядок действий, позволяющий прежде всего защитить людей, а затем продолжить организацию выборов.

По словам Звиедриса, задача ЦИК — обеспечить проведение выборов даже в сложных обстоятельствах, не подвергая риску ни членов избирательных комиссий, ни граждан, пришедших голосовать.

×
Читайте нас также:
#выборы #ЦИК #Латвия #безопасность #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Книги на русском Эксклюзив!
Изображение к статье: Президенты стран Балтии
Изображение к статье: Избирательная урна
Изображение к статье: Андрис Кулбергс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кая Каллас
В мире
Изображение к статье: Нелегальные мигранты
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: мужчина заправляет авто
Бизнес
Изображение к статье: Почему хозяйки не спешат выливать маринад от маслин
Еда и рецепты
Изображение к статье: Уход за помидорами в жаркую погоду для увеличения урожая
Дом и сад
Изображение к статье: Как улучшить вкус гречневой каши: простая хитрость, о которой многие не догадываются
Еда и рецепты
Изображение к статье: Кая Каллас
В мире
Изображение к статье: Нелегальные мигранты
ЧП и криминал
1
Изображение к статье: мужчина заправляет авто
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео