Центральная избирательная комиссия готовит алгоритмы действий на случай воздушной тревоги или другой угрозы во время выборов. Главным приоритетом в такой ситуации станет безопасность сотрудников участков и избирателей.

Центральная избирательная комиссия совместно с Министерством юстиции и Центром кризисного управления разрабатывает порядок действий на случай чрезвычайных ситуаций во время выборов.

Как сообщил председатель ЦИК Марис Звиедрис в эфире программы «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении, все избирательные участки уже определены и утверждены. Теперь особое внимание уделяется подготовке к возможным внештатным ситуациям.

По словам Звиедриса, если во время голосования будет объявлена воздушная тревога или возникнет другая угроза, главным приоритетом станет безопасность людей, а не сохранность избирательной документации.

«В первую очередь необходимо обеспечить безопасность сотрудников участков и избирателей, а уже затем — защиту избирательных материалов», — подчеркнул глава ЦИК.

Комиссия также оценила возможность применения на участках так называемого принципа двух стен. Он предполагает, что во время угрозы люди должны находиться в помещении, которое от внешней среды отделяют как минимум две стены, что повышает уровень защиты.

Для избирателей это означает, что даже при возникновении чрезвычайной ситуации предусмотрен порядок действий, позволяющий прежде всего защитить людей, а затем продолжить организацию выборов.

По словам Звиедриса, задача ЦИК — обеспечить проведение выборов даже в сложных обстоятельствах, не подвергая риску ни членов избирательных комиссий, ни граждан, пришедших голосовать.