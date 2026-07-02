Как известно, новый премьер-министр Андрис Кулбергс грозился пересмотреть расходы бюджета – разумеется, в сторону сокращения. Причем, политик был полон решимости урезать расходы как в проекте бюджета-2027, так и в бюджете этого года.

Но… эти все смелые заявления премьер делал до того, как вступил в премьерскую должность и ознакомился с реальной ситуацией. Теперь о пересмотре текущего бюджета глава правительства больше не распространяется.

Во-первых, потому, что просто у данного правительства слишком мало времени до выборов и открывать бюджет накануне часа «Х» – не очень благодарное дело.

А во-вторых, при ближайшем анализе оказалось, что особо большой экономии добиться все равно не удастся. Даже если лишить всех госчиновников премий, то можно будет сэкономить хорошо если 3-4 миллиона евро. На общем бюджетном фоне (более 17 миллиардов евро) — это капля в море, а вот электорат в лице чиновников Объединенный список и другие правящие партии могут потерять!

Пустые хлопоты

Остается одно – пытаться урезать расходы в проекте бюджета-2027. Впрочем, и это может оказаться... пустыми хлопотами, если в результате выборов сложится другая коалиция, которая будет подстраивать бюджет 2027-го и последующих годов (а теперь бюджетные параметры будут планироваться уже не на три, а сразу на 4 года вперед!) под свои приоритеты и свои представления о главном финансовом законе страны.

В любом случае, Кулбергс прав в двух вещах: Латвия слишком много тратит на госзакупки (значительно больше, чем в среднем по Евросоюзу) и на административные расходы. Сокращение этих позиций может дать экономию в год в размере порядка полумиллиарда евро!

При этом совершенно очевидно, что сдержать рост госдолга ни этому правительству, ни следующему не удастся, что, собственно, на днях и признал глава минфина Марис Кучинскис.

Кошелек ЕС не резиновый

Таким образом, максимум, что нынешнее, да и следующее правительство в создавшейся ситуации сможет сделать – это уменьшить темпы роста госдолга. И не факт, что это удастся, учитывая прогнозируемое снижение темпов экономического роста.

Очевидно, что надежды на рост экономики в 3-3,5% от ВВП, на что рассчитывали наши власти, не оправдались — хорошо, если по итогам года рост составит 2-2,5%. А этого недостаточно для того, чтобы существенно нарастить доходы бюджета и обеспечить финансирование основных приоритетов, включая оборону и здравоохранение.

Примечательно, что менеджмент Rail Baltica уже предупредил: только за счет еврофондов построить железную дорогу невозможно. В переводе на простой язык это означает, что Латвии, Литве и Эстонии придется думать, где еще найти дополнительное финансирование – или за счет частных инвесторов, что маловероятно, или за счет кредитов, или за счет госбюджета. Последний вариант для Латвии с ее предельно высоким бюджетным дефицитом практически нереален… Тем более, что речь идет о совершенно фантастических суммах — 2-3 миллиарда евро!

Где взять рост в 3 процента?!

С идеями, как пришпорить латвийскую экономику, выступил экс-министр финансов, а ныне депутат Сейма Арвилс Ашераденс. Сразу возникает вопрос – что мешало Ашераденсу воплотить свои идеи в жизнь будучи челном правительства? Тем не менее послушаем экс-министра. Тем более, что задним умом все крепки.

«Мы должны уметь в долгосрочной перспективе достигать роста в 3-3,5% в год. Без этого рост оборонных расходов будет очень сложно финансировать.

Во-первых, мы должны понимать, что хребет экономики формируют крупные компании. В Латвии слишком часто говорим только о малых предприятиях, однако именно крупные предприятия способны интегрироваться в глобальные цепочки ценностей и приносить более быстрый рост.

Во-вторых, производительность. Здесь у нас очень серьезные проблемы. Зарплаты в течение длительного времени росли быстрее, чем производительность. Ни одна экономика в долгосрочной перспективе этого не выдержит. Мы начинаем терять конкурентоспособность.

В-третьих, автоматизация, цифровизация и искусственный интеллект. И я хочу подчеркнуть – настоящая цифровизация, а не электронизация. Мы часто переносим документ из бумаги в компьютер и называем его оцифровкой. Это не цифровизация.

Искусственный интеллект сейчас называют четвертой промышленной революцией. Если мы сможем использовать его правильно, то выгоды будут огромными», – свою версию обустройства Латвии в интервью nra.lv представил глава комиссии Сейма по народному хозяйству Арвилс Ашераденс.

Задачи для нового правительства

Чтобы крупные предприятия – и прежде всего государственные, – приносили больше прибыли, необходимо реформировать управление ими и позволить более активно работать на внешних рынках.

Что же касается производительности труда, то об этом политики говорят последние два десятилетия, а… воз и ныне там. По производительности труда мы занимаем одно из последних мест в ЕС. А вот зарплаты в госуправлении при этом продолжает расти… Впрочем, и в частном бизнесе тоже, но это связано с острой нехваткой рабочих рук…

В общем, никаких простых и быстрых решений по стимулированию экономического роста у правительства нет. Ситуация усугубляется и сложной геополитической обстановкой…

Ясно, что проблемы экономического роста и повышения конкурентноспособности предстоит решать уже новым правительству и Сейму.