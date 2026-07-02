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«Главное, чтобы система его не сломала...» 0 86

Политика
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Премьер Андрис Кулбергс. Фото - Valsts kanceleja

Премьер Андрис Кулбергс

Политологи о первом месяце нового премьера.

"Энергично — так можно одним словом подвести оценку политологов и предпринимателей за первый месяц работы нового правительства Андриса Кулбергса (АО). Большой вопрос в том, продолжится ли принятый на первый взгляд положительный курс по мере приближения к выборам", - сообщает канал TV3.

"Он просто идет вперед, точно так же и на тех международных встречах, куда в принципе он должен был отправиться почти уже на следующий день после вступления в должность. С таким открытым сердцем и разумом отправился туда. Главное, чтобы система не сломала его и чтобы этот энтузиазм перерос в реальные результаты», - комментирует первые шаги Андриса Кулбергса на посту премьера Метла-Розентале.

Говоря о вызовах эксперты отмечают: такие сложные вопросы, как «airBaltic» и «Rail Baltica», конкретное принятое или непринятое решение по ним, могут стать определяющим для правительства Кулбергса.

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#выборы #правительство #airbaltic #Rail Baltica #политика
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Эдуард Эльдаров
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