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Может ли Россия напасть на страны Балтии? Эксперт объяснила, какой сценарий в настоящее время кажется наиболее вероятным 0 193

Политика
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Российский танк
ФОТО: Youtube

На данный момент нет признаков подготовки Россией классического военного вторжения в страны Балтии. Однако это не означает, что угроза исчезла: наиболее вероятным сценарием исследователь Центра передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Ника Алексеева считает гибридные атаки.

По словам Алексеевой агентству ЛЕТА, если Россия решится на действия против стран Балтии, они, скорее всего, будут носить асимметричный характер.

Она считает, что речь может идти о гибридных операциях, которые сложно будет квалифицировать как прямое военное нападение и которые не будут однозначно подпадать под действие статьи 5 Североатлантического договора о коллективной обороне.

В то же время исследователь подчеркивает, что отсутствие признаков подготовки классического вторжения не означает отсутствия риска. По ее словам, нельзя исключать, что Россия разрабатывает различные сценарии и готовится к возможным действиям в будущем.

Поэтому, считает Алексеева, странам Балтии не следует воспринимать агрессивную риторику России исключительно как пропаганду или повод для самоуспокоения.

«Мы не должны быть неподготовленными и продолжать жить без тревожного рюкзака на 72 часа и без оборудованных убежищ. Чувствовать угрозу неприятно, но еще неприятнее оказаться неподготовленным, если что-то произойдет», — отметила исследователь.

За последние годы власти стран Балтии неоднократно рекомендовали жителям заранее подготовить запас воды, продуктов, медикаментов и других предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций. Такие рекомендации касаются не только возможных военных угроз, но и крупных аварий, перебоев с энергоснабжением и стихийных бедствий.

По мнению Алексеевой, готовность общества к различным сценариям остается важной частью национальной безопасности независимо от того, насколько вероятен тот или иной вариант развития событий.

Таким образом, эксперт не видит признаков подготовки традиционного военного вторжения, однако считает, что страны региона должны сохранять готовность к возможным гибридным угрозам и другим кризисным ситуациям.

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#НАТО #безопасность #геополитика #национальная безопасность #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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