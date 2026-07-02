Хакер получил доступ к информационной системе Latvijas valsts meži еще 11 июня, однако активные действия начал только в ночь на 23 июня. По словам премьер-министра Андриса Кулбергса, злоумышленник оставался незамеченным несколько дней, что выявило серьезные проблемы в системе кибербезопасности.

Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс сообщил новые подробности расследования кибератаки на информационные системы Latvijas valsts meži (LVM).

По его словам, хакер проник во внутреннюю систему предприятия еще 11 июня, однако активную фазу атаки начал лишь в ночь с 22 на 23 июня.

Таким образом, злоумышленник почти две недели находился внутри системы, а несколько дней — уже после получения доступа — оставался незамеченным.

«Недопустимо, чтобы в системе отсутствовали инструменты, способные выявлять подобные аномалии», — подчеркнул премьер после оперативного совещания Кабинета министров.

Кулбергс сообщил, что сейчас выясняется, почему в компании не были полностью реализованы требования латвийского законодательства о кибербезопасности и каким образом эти недостатки не были выявлены во время аудита.

По предварительным данным, специалистам уже удалось восстановить около 85% данных, к которым получил доступ злоумышленник.

При этом премьер заверил, что угрозы государственным системам нет. Вместе с тем среди похищенной информации имеются чувствительные данные, окончательная оценка которых еще продолжается.

Кулбергс также вновь подчеркнул, что кибератака не затронула ни избирательную систему, ни модуль, над которым работала LVM, несмотря на появившиеся ранее опасения.

Во время обсуждения инцидента правительство пришло к выводу, что в Латвии пока отсутствует единый координатор, который руководил бы действиями различных учреждений при масштабных кибератаках. По мнению премьер-министра, такую функцию должен выполнять Центр управления кризисами.

Министерство обороны совместно с другими ведомствами также намерено помочь государственным и частным организациям внедрять планы обеспечения непрерывности работы на случай подобных инцидентов.

Кроме того, премьер сообщил, что подготовит специальную резолюцию, в которой будут четко распределены обязанности всех ответственных за вопросы кибербезопасности.

Кибератака на IT-инфраструктуру LVM была обнаружена 22 июня. После этого компания отключила ряд внешних сервисов, включая LVM GEO, картографическую систему и приложение Mednis, а также часть внутренних информационных систем.

Ответственность за атаку взяла на себя зарубежная группировка, использующая вирусы-вымогатели. По данным эксперта по кибербезопасности Элвиса Страздиньша, злоумышленники потребовали за расшифровку данных выкуп, превышающий 600 тысяч евро.

Расследование киберинцидента продолжают Государственная полиция, Cert.lv и другие профильные учреждения.