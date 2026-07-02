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Кулбергс пошел на взлет, а бывшая премьерская партия в глубоком кризисе 1 172

Политика
Дата публикации: 02.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Фото LTV: свежие рейтинги политических партий

Рейтинг политических партий

Первые места делят две политические силы.

Если бы выборы были сегодня, то за бортом нового Сейма могли бы остаться... две из четырех ныне правящих сил - Союз зеленых и крестьян и "Новое Единство"! Согласно опросу SKDS, проведенному по заказу Латвийского ТВ, уровень поддержки Союза зеленых и крестьян и "Нового Единства" составляет 4,4 и 4,2% соответственно. Но с учетом неопределившихся и всех, кто может пойти голосовать, общий рейтинг этих двух сил все-таки дает надежду на прохождение в новый Сейм - 6,9 и 7,3% соответственно.

С учетом неопределившихся лидирующие позиции удерживают Объединенный список Кулбергса (17,1%) и "Латвия на первом месте" (15%), причем у премьерской политической силы зафиксирован рекордный рост популярности!

Третью строчку занимает объединение "Суверенная власть" с 13,8 процентами поддержки избирателей и это тоже значительный рост за последний месяц.

На четвертом месте "Прогрессивные" (12,1%), за которыми с заметным отставанием следует Нацобъединение (9,5%).

Новая политическая сила - "Мы меняем правила", - пока находится за чертой попадания в парламенте. Эту партию пока поддерживают 4,5% респондентов.

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#выборы #Сейм #Латвия #партии #новое единство #политика
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Эдуард Эльдаров
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