Если бы выборы были сегодня, то за бортом нового Сейма могли бы остаться... две из четырех ныне правящих сил - Союз зеленых и крестьян и "Новое Единство"! Согласно опросу SKDS, проведенному по заказу Латвийского ТВ, уровень поддержки Союза зеленых и крестьян и "Нового Единства" составляет 4,4 и 4,2% соответственно. Но с учетом неопределившихся и всех, кто может пойти голосовать, общий рейтинг этих двух сил все-таки дает надежду на прохождение в новый Сейм - 6,9 и 7,3% соответственно.

С учетом неопределившихся лидирующие позиции удерживают Объединенный список Кулбергса (17,1%) и "Латвия на первом месте" (15%), причем у премьерской политической силы зафиксирован рекордный рост популярности!

Третью строчку занимает объединение "Суверенная власть" с 13,8 процентами поддержки избирателей и это тоже значительный рост за последний месяц.

На четвертом месте "Прогрессивные" (12,1%), за которыми с заметным отставанием следует Нацобъединение (9,5%).

Новая политическая сила - "Мы меняем правила", - пока находится за чертой попадания в парламенте. Эту партию пока поддерживают 4,5% респондентов.