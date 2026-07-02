Обществу «Хочу помочь беженцам" приходится не легко. Ему достается за то, что оно, якобы, способствует ввозу экономических мигрантов из Африки и Ближнего востока. И за то, что помогает интеграции беженцев из Украины, многие из которых говорят только на русском. И вот новые обвинения, из-за которых надо оправдываться.

В рамках проекта общества «Хочу помочь беженцам», финансируемого Фондом убежища, миграции и интеграции (PMIF), который находится в ведении Министерства культуры Латвии, не предусмотрены коммуникация и мероприятия на русском языке. Об этом агентству LETA сообщила руководитель проектов организации Элина Кокаревича.

Как сообщалось ранее, министр культуры Наурис Пунтулис распорядился исключить использование русского языка из публичной коммуникации подведомственных Министерству культуры учреждений.

Парламентский секретарь министерства Иварс Аболиньш ранее заявил в социальных сетях, что в соответствии с распоряжением министра не смогут продолжаться начатые при бывшем министре культуры Агнесе Лаце проекты, которые, по его мнению, способствуют использованию русского языка.

По словам Аболиньша, изменения планируется внести в ряд проектов PMIF, где русский язык указан в качестве языка-посредника. Делегированным учреждением фонда по вопросам интеграции в Латвии является Министерство культуры.

Среди упомянутых проектов оказался и фестиваль культурного разнообразия общества «Хочу помочь беженцам», получивший финансирование в размере 99 954 евро. В проектной документации указано, что предполагается использовать наиболее распространённые среди граждан третьих стран иностранные языки.

Кокаревича пояснила, что под такими языками организация подразумевает английский, украинский, арабский и французский. По её словам, использование русского языка не планировалось с самого начала, поэтому никаких изменений в проект вносить не пришлось.

Она также сообщила, что после выхода распоряжения организация получила официальное письмо Министерства культуры, в котором указано, что использование русского языка в проектах PMIF не допускается.

Среди проектов, упомянутых парламентским секретарём, оказался и проект «Вечера мировых танцев» общества «Вилла фон Стрика», получивший 69 549 евро. В нём предусмотрено общение на языке-посреднике.

Руководитель проекта Мартиньш Миелавс сообщил LETA, что общение с общинами иностранцев осуществляется исключительно на английском языке. По его словам, 25 июня организация также получила письмо Министерства культуры с указанием не использовать русский язык. При этом ему неизвестно, почему проект вообще оказался в центре публичной дискуссии.

Ранее сообщалось, что в числе проектов, вызвавших вопросы, находится также проект общества «Платформа сотрудничества» «Культурные мосты: от чужого к своему», на реализацию которого выделено 84 600 евро. Согласно документации, в нём планировалось обращаться к гражданам третьих стран и на русском языке.

Кроме того, парламентский секретарь упоминал проект Латвийского центра современного искусства (LLMC) «Appendix — взгляд на соседние пласты», получивший 99 999 евро, утверждая, что в его рамках планируется издание комиксов на русском языке.

Однако директор LLMC Солвита Кресе заявила, что речь идёт о недоразумении. По её словам, в рамках нынешнего проекта выпуск комикса на русском языке не предусмотрен.

Она пояснила, что комикс «Латвия шаг за шагом» создаётся как доступный информационный путеводитель для интеграции граждан третьих стран, знакомящий их с культурой, государственным устройством, традициями и общественными ценностями Латвии. Он будет издан в печатном и электронном виде только на латышском и английском языках.

Кресе подчеркнула, что в проекте используются три основных языка — латышский, английский и украинский. О позиции Министерства культуры относительно отказа от русского языка центр был уведомлён заранее.

«Поскольку русский язык в нашем проекте не предусматривался, мы сообщили об этом министерству, и новые требования никак не повлияли на реализацию проекта», — отметила Кресе.

По её мнению, путаница возникла из-за более раннего проекта LLMC, реализованного в 2014–2015 годах. Тогда в рамках инициативы Министерства культуры был выпущен комикс «Латвия — шаг за шагом», а в 2022 году его повторно издали на русском языке для тогдашней целевой аудитории.

По словам Кресе, в новом проекте 2026 года используется лишь сама идея такого информационного комикса, однако русскоязычная версия выпускаться не будет.

Аболиньш также обратил внимание на проект Рижского цирка «Социальный цирк», направленный на интеграцию детей из семей граждан третьих стран. На его реализацию выделено 99 023 евро, а проектная документация предусматривает возможность коммуникации на русском языке.