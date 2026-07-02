С 1 июля посетители посольства России в Риге обязаны предъявлять документы сотрудникам Государственной полиции перед входом. Власти Латвии подчёркивают, что речь идёт не о новых угрозах безопасности, а о применении принципа взаимности в отношениях с Россией.

У посольства России в Риге изменился порядок посещения. Теперь все посетители дипломатического представительства проходят проверку документов сотрудниками Государственной полиции.

Нововведение вступило в силу 1 июля. В течение дня возле здания посольства можно было увидеть усиленное присутствие полицейских, однако работа самой дипмиссии проходила в обычном режиме, без заметного увеличения числа посетителей, сообщают Новости ТВ3.

В Министерстве иностранных дел подчёркивают, что эта мера не связана с чрезвычайной ситуацией или изменением уровня угрозы. Решение принято на основе принципа взаимности.

По словам пресс-секретаря Министерства иностранных дел Дианы Эглите, Россия уже продолжительное время применяет аналогичные проверки у посольства Латвии в Москве, поэтому латвийская сторона решила ввести такой же порядок.

Министр иностранных дел Байба Браже также отметила, что проверки документов проводятся именно в ответ на действующую российскую практику.

«Государственная полиция будет проверять документы всех посетителей. Это шаг, основанный на принципе взаимности, поскольку Россия уже давно применяет такую практику у нашего посольства и многих других дипломатических представительств в Москве», — заявила министр.

В Государственной полиции напоминают, что сотрудники и раньше ежедневно обеспечивали общественный порядок возле иностранных дипломатических миссий. Теперь к этим обязанностям добавилась проверка личности посетителей российского посольства.

«С 1 июля Государственная полиция также будет проверять личные данные и документы посетителей», — сообщила представитель полиции Симона Гравите.

Накануне о новом порядке сообщило и само посольство России, предупредив посетителей через свои официальные страницы в социальных сетях. В сообщении дипмиссия рекомендовала иметь при себе действительные документы, удостоверяющие личность.

Хотя дипломатические представительства обладают особым статусом и их помещения являются неприкосновенными, прилегающая территория находится под юрисдикцией Латвии. Поэтому Государственная полиция вправе осуществлять предусмотренные законом меры контроля.

По словам представителей латвийских властей, проверки будут продолжаться до тех пор, пока аналогичный порядок сохраняется в отношении посетителей посольства Латвии в Москве.

Власти Латвии подчёркивают, что новые проверки у посольства России являются не чрезвычайной мерой, а зеркальным ответом на уже действующую российскую практику.