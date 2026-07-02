Латвии необходимо пересмотреть планы по реализации проекта Rail Baltica и определить, какие объекты действительно будут построены. При этом выход из проекта невозможен, поскольку стране пришлось бы вернуть уже полученное финансирование и отвечать перед партнерами.

Проект Rail Baltica в Латвии, вероятнее всего, будет реализован в более сдержанном формате, чем планировалось изначально. Об этом в интервью агентству LETA заявил министр финансов Марис Кучинскис.

По его словам, сейчас главная задача — определить, какие элементы проекта страна сможет построить, а от каких придется отказаться.

«Мы должны честно оценить свои возможности и решить, какие объекты действительно можем реализовать, а какие — нет», — подчеркнул министр. При этом вариант полного отказа от участия в Rail Baltica он исключил.

Министр отметил, что завершить строительство всей магистрали к 2030 году уже практически никто не рассчитывает. Однако остановка проекта, по его словам, означала бы необходимость возвращать уже полученные европейские средства, а также выполнять обязательства перед Литвой и Эстонией.

Таким образом, вопрос сегодня заключается уже не в том, строить или нет, а в том, каким именно будет окончательный объем проекта.

Кучинскис также считает, что нынешнюю систему управления Rail Baltica необходимо менять. По его мнению, проект не должен оставаться исключительно в ведении отдельных министерств.

Он поддержал инициативу премьер-министра Андриса Кулбергса передать координацию проекта Кабинету министров и создать специальную рабочую группу при главе правительства. По словам министра, это позволит принимать решения быстрее и увязать объем строительства с реальными финансовыми возможностями.

После того как станет понятно, какие объекты войдут в окончательный вариант проекта, можно будет определить источники финансирования. Кучинскис сообщил, что интерес к финансированию уже проявляют крупные банки, рассматривается возможность использования механизма государственно-частного партнерства, а также нового периода финансирования из структурных фондов Европейского союза.

Министр при этом раскритиковал прежнюю работу Министерства сообщения, заявив, что ранее ведомство упустило возможность привлечь часть европейского финансирования, поскольку не смогло своевременно подготовить необходимые проекты.

На вопрос, означает ли это, что Латвия в итоге сосредоточится прежде всего на строительстве самой железнодорожной линии, Кучинскис ответил, что именно такой вариант сейчас выглядит наиболее вероятным, хотя официально подобное решение пока не принято.

Отдельно министр затронул тему дорогостоящих контрактов, заключенных в рамках проекта. По его словам, часть таких договоров уже передана правоохранительным органам для оценки, однако информацией о ходе проверки он не располагает.

В ближайшее время правительству предстоит определить окончательную модель реализации Rail Baltica. Именно после этого станет понятно, какие объекты будут строиться в первую очередь и как будет организовано их финансирование.