К моменту подготовки этой информации Центризбирком зарегистрировал для участия в выборах в 15-ый Сейм списки кандидатов от 7 политических сил. Последний день подачи списков - воскресенье, 5-го июля. Таким образом, многие партии решили подать списки, что называется, в последний момент. Уже известно, что премьерская сила - Объединенный список, - подает свои кандидатские списки завтра, а в субботу свои списки должны внести Союз зеленых и крестьян и "Суверенная власть". На подходе и список новичка политической гонки - партии "Мы меняем правила". Можно ожидать, что свои списки вот-вот внесут Новая консервативная партия и "Список Гобземса". Заявку на внесение кандидатского списка подала и партия "Для развития Латвии". Отсюда можно сделать вывод, что в этих выборах будут участвовать по меньшей мере 14 партий и объединений.

Напомним, что в первый день регистрации свои списки подали Национальное объединение и "Восходящее солнце" (Austošā saule), затем были зарегистрированы списки партии "Стабильности!", "Латвия на первом месте", "Прогрессивные", а сегодня Центризбирком дал зеленый свет старту на выборах кандидатам от объединения "Центр Согласия" и "Нового Единства". Отметим, что "Центр Согласия" возвращается на политическую сцену в несколько обновленном виде, учитывая, что в последние годы в выборах участвовала партия "Согласие" - теперь же "Согласие" стало частью более широкого объединения. Лидером рижского списка и кандидатом в премьеры является ветеран латвийской политики Янис Урбанович. Примечательно, что в списках кандидатов и другие ветераны латвийской политики, которые прежде состояли в иных партиях - в частности, экс-депутаты Сейма Карлис Креслиньш и Валдис Калнозолс.

В свою очередь, лидером "Нового Единства" по Риге стала глава МИДа Байба Браже, а кандидат в премьеры от этой партии Арвилс Ашераденс идет по Рижскому списку вторым. В списке "Нового Единства" тоже достаточно ветеранов латвийской политики - так баллотируется вновь экс-депутат Сейма, экс-депутат Европарламента и экс-депутат Рижской думы, бывший министр образования Карлис Шадурскис. В списке и экс-депутат Сейма и бывший министр Гиртс-Валдис Кристовскис. Экс-премьер Эвика Силиня возглавила список данной политической силы в Видземе.

Отметим, что уже на следующей неделе должна состояться жеребьевка, по итогам которой каждая политическая сила получит свой номер - в зависимости от этого списки и будут раскладываться по стопкам и выдаваться каждому избирателю.

Конкуренция за места в новом Сейме будет традиционно очень большой - уже сейчас на 100 депутатских мест претендуют 740 кандидатов, то есть более 7 человек на одно депутатское место.