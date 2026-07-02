Во время рейдов, проведённых службами МВД в центрах для просителей убежища в Муцениеках и Лиепне, было проверено 499 человек и изъят 31 нож. При этом пока не установлено, были ли это личные ножи проживающих или же ножи, выданные государством для бытовых нужд.

Как сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава, у одного из проверенных также обнаружили предположительно наркотические вещества. В отношении него начато административное производство.

После проверки в центре «Муцениеки» ужесточили правила пребывания: введены более строгие ограничения на передвижение в ночное время и усилен контроль за соблюдением внутреннего распорядка.

Судя по опубликованным министром фотографиям, определить происхождение изъятых ножей невозможно. Между тем правила центра предусматривают, что каждому прибывающему просителю убежища выдаётся комплект бытовых принадлежностей, в который входят кружка, тарелка, стакан, ложки, вилка и нож для приготовления пищи.

Ранее после критики Домбравы в отношении руководства центра «Муцениеки» к работе приступила новый руководитель Вита Клубуре, которая также возглавила отдел размещения просителей убежища.

Министр также заявил, что ожидает от руководства Управления по делам гражданства и миграции более эффективной работы по возвращению нелегальных мигрантов, которые, по его словам, получили статус просителей убежища, введя власти в заблуждение.

Ранее Домбрава публично заявлял, что проживающие в центре свободно передвигаются с ножами. Бывший руководитель центра Анджелика Аллика пояснила, что ножи выдаются вместе с другими бытовыми принадлежностями исключительно для приготовления пищи. По её словам, охрана не фиксировала случаев выноса этих ножей за пределы центра или угроз с их использованием, а жалоб на угрозу безопасности сотрудников и нападений на персонал не поступало.