Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В центрах для просителей убежища в Муцениеках и Лиепне во время рейдов изъяли 31 нож 3 469

Политика
Дата публикации: 02.07.2026
LETA
Изображение к статье: Смуглые мужчины едят ножами и вилками

Во время рейдов, проведённых службами МВД в центрах для просителей убежища в Муцениеках и Лиепне, было проверено 499 человек и изъят 31 нож. При этом пока не установлено, были ли это личные ножи проживающих или же ножи, выданные государством для бытовых нужд.

Как сообщил министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава, у одного из проверенных также обнаружили предположительно наркотические вещества. В отношении него начато административное производство.

После проверки в центре «Муцениеки» ужесточили правила пребывания: введены более строгие ограничения на передвижение в ночное время и усилен контроль за соблюдением внутреннего распорядка.

Судя по опубликованным министром фотографиям, определить происхождение изъятых ножей невозможно. Между тем правила центра предусматривают, что каждому прибывающему просителю убежища выдаётся комплект бытовых принадлежностей, в который входят кружка, тарелка, стакан, ложки, вилка и нож для приготовления пищи.

Ранее после критики Домбравы в отношении руководства центра «Муцениеки» к работе приступила новый руководитель Вита Клубуре, которая также возглавила отдел размещения просителей убежища.

Министр также заявил, что ожидает от руководства Управления по делам гражданства и миграции более эффективной работы по возвращению нелегальных мигрантов, которые, по его словам, получили статус просителей убежища, введя власти в заблуждение.

Ранее Домбрава публично заявлял, что проживающие в центре свободно передвигаются с ножами. Бывший руководитель центра Анджелика Аллика пояснила, что ножи выдаются вместе с другими бытовыми принадлежностями исключительно для приготовления пищи. По её словам, охрана не фиксировала случаев выноса этих ножей за пределы центра или угроз с их использованием, а жалоб на угрозу безопасности сотрудников и нападений на персонал не поступало.

×
Читайте нас также:
#миграция #преступность #безопасность #мигранты #наркотики
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
2
0
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Недостроенный мост Rail Baltica
Изображение к статье: Российский танк
Изображение к статье: У молодого энергичного премьера Кулбергса пока не опускаются руки. Эксклюзив!
Изображение к статье: Флаг России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Газопровод Северный поток
В мире
Изображение к статье: Никола Пашинян
В мире
2
Изображение к статье: таблетки
Наша Латвия
Изображение к статье: Полицейские в Риге
ЧП и криминал
Изображение к статье: Сауна
Люблю!
Изображение к статье: Деньги в спасательном круге
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Газопровод Северный поток
В мире
Изображение к статье: Никола Пашинян
В мире
2
Изображение к статье: таблетки
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео