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В СГД подсчитали, насколько был загружен закрытый РФ пограничный пункт Карсава-Пыталово 1 288

Политика
Дата публикации: 02.07.2026
LETA
Изображение к статье: КПП Пыталово - Карсава

Решение правительства России с 1 июля приостановить железнодорожное сообщение через пограничный пункт Пыталово-Карсава не окажет существенного влияния на деятельность Таможенного управления Службы государственных доходов (СГД), сообщили агентству ЛЕТА в СГД.

В службе сказали, что в последние годы этот маршрут использовался мало и в основном служил резервным коридором для грузовых перевозок.

За последний год границу по этому маршруту проезжал в среднем один железнодорожный состав в месяц.

Таможенный контроль этих грузов обеспечивали сотрудники, которые выполняют свои обязанности на таможенном пункте в Гребнево, а на пограничный пункт в Карсаве выезжали только по необходимости.

Как сообщалось, распоряжение правительства России предусматривает с 1 июля 2026 года временную приостановку движения лиц, транспортных средств, товаров и грузов через железнодорожные пункты пропуска на отдельных участках государственной границы России.

Больше всего пограничных пунктов закрыто на границе с Финляндией.

Железнодорожное сообщение также полностью приостановлено через пограничный пункт Печоры-Псков на границе с Эстонией, а также через пограничный пункт Пыталово на границе с Латвией. Пограничный пункт Пыталово находится на железнодорожной линии Резекне-Карсава-Пыталово, которая соединяет Латвию с Псковской областью России.

При этом фактически движение приостановлено только через пограничные пункты Печоры-Псков и Пыталово, поскольку граница России с Финляндией уже была полностью закрыта ранее по решению Хельсинки.

Причины закрытия пограничных пунктов не указаны.

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#Эстония #Финляндия #Латвия #таможня #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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