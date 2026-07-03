Итак, для подачи списков на участие в выборах в 15-ый Сейм остается всего два дня - уже 5-го июля регистрация партий и объединений завершится. Сегодня прибавилось еще два кандидатских списка - Новой консервативной партии и ныне премьерского Объединенного списка. Самым известным персонажем Новой консервативной партии является Янис Цитсковскис, который был руководителем Госканцелярии, а сейчас находится под судом по так называемому самолетному делу экс-премьера Кариньша.

Что же касается Объединенного списка, то в нем можно обнаружить много знаковых фигур, начиная от действующего премьера и лидера списка по Риге Андриса Кулбергса и заканчивая... экс-президентом Латвии Раймондом Вейонисом, который баллотируется под вторым номером в Латгалии!

Отметим, что это второй случай, когда бывшие президенте решают "тряхнуть стариной" и вернуться в большую политику - в 2011-м году в Сейм после неудачной попытки избраться президентом на второй срок баллотировался Валдис Затлерс. Еще один бывший президент Латвии Андрис Берзиньш в свое время пытался стать депутатом Рижской думы...

Так или иначе, но к настоящему моменту зарегистрированы 9 политических списков. Завтра свои списки планируют внести Союз зеленых и крестьян, "Для развития Латвии", "Суверенная власть" и "список Гобземса".