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Экс-президент тоже хочет в депутаты 0 329

Политика
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Избирательные урны

Избирательные урны

ФОТО: LETA

Списки внесли еще две политических силы.

Итак, для подачи списков на участие в выборах в 15-ый Сейм остается всего два дня - уже 5-го июля регистрация партий и объединений завершится. Сегодня прибавилось еще два кандидатских списка - Новой консервативной партии и ныне премьерского Объединенного списка. Самым известным персонажем Новой консервативной партии является Янис Цитсковскис, который был руководителем Госканцелярии, а сейчас находится под судом по так называемому самолетному делу экс-премьера Кариньша.

Что же касается Объединенного списка, то в нем можно обнаружить много знаковых фигур, начиная от действующего премьера и лидера списка по Риге Андриса Кулбергса и заканчивая... экс-президентом Латвии Раймондом Вейонисом, который баллотируется под вторым номером в Латгалии!

Отметим, что это второй случай, когда бывшие президенте решают "тряхнуть стариной" и вернуться в большую политику - в 2011-м году в Сейм после неудачной попытки избраться президентом на второй срок баллотировался Валдис Затлерс. Еще один бывший президент Латвии Андрис Берзиньш в свое время пытался стать депутатом Рижской думы...

Так или иначе, но к настоящему моменту зарегистрированы 9 политических списков. Завтра свои списки планируют внести Союз зеленых и крестьян, "Для развития Латвии", "Суверенная власть" и "список Гобземса".

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#выборы #Сейм #Латвия #партии #регистрация #депутаты #кандидаты #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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