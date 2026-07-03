Ситуация в национальной авиакомпании и возможная тактика правительства, по слухам, будет подробно обсуждаться и на ближайшем заседании коалиционного совета. Напомним, что теперь и за решение «проблемы» airBaltic, и за реализацию подорожавшего проекта Rail Baltica отвечает, наряду с министром сообщений, и сам премьер Кулбергс. Или точнее — весь Кабинет Министров.

Так есть бизнес-план или нет?

Отметим, что еще почти месяц назад руководство национальной авиакомпании якобы познакомило премьера с набросками или основными положениями этого плана – разумеется, все это происходило в закрытом (секретном) режиме, поскольку план содержит некую конфиденциальную коммерческую информацию.

Однако, насколько можно понять, премьера этот бизнес-план категорически не устроил и теперь должен быть представлен более реалистичный план. Но будет ли он представлен и вообще можно ли его создать в сложившихся условиях? К тому же странно ждать бизнес-плана от главы министерства сообщений.

– Во-первых, министерство не занимается коммерческой деятельностью, оно лишь держатель государственных долей капитала в национальной авиакомпании.

– Во-вторых, Рихардс Козловскис далек от бизнеса и вообще в сферу сообщений попал случайно – вся его профессиональная деятельность до сих пор была связана с вопросами безопасности.

– И, в-третьих, а что, собственно, произойдет, если «реальный бизнес-план» в итоге не появится по причине отсутствия стратегического инвестора (инвесторов)? Едва ли Кулбергсу удастся до октября затянуть принятие каких-то решений о судьбе airBaltic.

Ясно одно: если не будет реального стратегического инвестора, то государству придется вкладываться – или посредством кредитов, или путем прямого вложения денег в дышащую на ладан авиакомпанию.

Понятно, что Кулбергс будет пытаться такого развития событий избежать, зная, как избиратели относятся к вложению денег налогоплательщиков в эту бездонную бочку. С другой стороны, позволить авиакомпании до выборов пойти ко дну Кулбергс и Ко тоже не может. Примечательно, что однопартиец премьера, глава минфина Марис Кучинскис в одном из недавних интервью уже призвал авиакомпанию «сузиться» – видимо, это намек на необходимость оставить только одно место основной дислокации airBaltic -- Ригу, отказавшись от баз в Таллине и Вильнюсе.

«Мюнхгаузен» уволили, а что дальше?

Между тем, свои пять копеек в тему решил вставить бывший министр сообщений, а ныне оппозиционный депутат Сейма Атис Швинка («Прогрессивные»). Он отреагировал на реплику премьера о том, что он больше не позволит выделить ни цента на «планы Мюнхгаузена», намекая на предыдущую деятельность авиакомпании, руководители которой строили какие-то фантастические планы и только клянчили деньги у государства.

«Андрис, – фамильярно обратился к премьер-министру ЛР Кулбергсу депутат Швинка. – Сказочник Мюнхгаузен потерял доверие уже через месяц после моего вступления в должность министра сообщения. Его желанием было продолжать все больше требовать государственные деньги. В этом была поставлена точка. (Имеется в виду решение об увольнении многолетнего президента airBaltic Мартина Гауса. — прим.авт). Были изменены стратегические цели компании и письмо ожиданий акционера.

Затем в airBaltic был привлечен руководитель высокой квалификации, который, предположительно, тоже познакомил тебя со своим видением. Надеюсь, у тебя есть уверенность в предложенном им направлении развития.

С начала этого года команда airBaltic работала над планом дальнейшего развития предприятия, и окончательный бизнес-план был представлен 31 мая. Я с этим не ознакомился, потому что мой последний рабочий день был 28 мая. Но в апреле и мае еженедельно следил за оперативными показателями airBaltic, поэтому у меня довольно четкое представление о том, каким должен выглядеть этот план. Основные предпосылки для перемен в airBaltic во время моих полномочий – в течение года и трех месяцев – были созданы.

Я задал только один вопрос о коммуникации между тобой и министром финансов. Сначала говорится, что бизнес-план точный и реализуемый, затем — что бизнес-плана нет, но в то же время министр финансов в качестве главного решения публично называет сужение деятельности предприятия. Это вызывает обоснованные вопросы».

«Решения будут сложными, и airBaltic летом еще предстоит сделать много домашних заданий. Но государство как крупнейший акционер должно действовать ответственно, чтобы добиться как можно лучшего результата для предприятия и налогоплательщиков. Четкая последовательная коммуникация является важной частью поддержки правильных и долгосрочных решений», – написал экс-министр Швинка в социальной сети X.

«Это твоя, Атис, ответственность...»

На этот комментарий отреагировал сам премьер: «Атис, я бы на твоем месте лучше помолчал... Это была Бришкенса (еще один экс-министр сообщения. – Ред.), а потом и твоя ответственность. И ваша неспособность действовать своевременно. Мне напомнить, кто выделял инъекции из налоговых денег населения компании airBaltic без какого-либо бизнес-плана, без оценки?.. airBaltic пришел, спросил – и вы дали, не моргнув глазом. (Бонус тебе – по крайней мере, за смелость обращаться с Мюнхгаузеном, а что дальше?)»

В поисках крайнего

Так или иначе, но теперь именно правительству Кулбергса предстоит расхлебывать всю эту кашу, причем времени на принятие решения остается весьма мало, учитывая финансовую ситуацию в airBaltic.

Даже если премьер в гневе всю ответственность за неспособность представить бизнес-план перед выборами возложит на нового министра и представителя конкурирующей партии, это ничего не изменит — все равно и ему, Кулбергсу, нужно будет искать выход из положения. А именно:

– или удастся найти стратегического инвестора;

– или снова вкладывать и вкладывать в авиакомпанию бюджетные и (или) кредитные средства.

И ждать лучших времен, когда авиакомпанию можно будет выгодно продать или скорее — отправить на биржу.