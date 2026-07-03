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«Он съел его на обед!» Социолог комментирует последние политические рейтинги 0 36

Политика
Дата публикации: 03.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Руководитель SKDS Арнис Кактиньш

Руководитель SKDS Арнис Кактиньш

Эксперт о том, у каких политических сил премьер Кулбергс отобрал избирателей.

Известный социолог, руководитель социологического центра SKDS Арнис Кактиньш в интервью публицисту и политтехнологу Юргису Лиепниексу на youtube- канале назвал закономерным резкий рост популярности Объединенного списка. Харизматичный новоиспеченный премьер Андрис Кулбергс, по мнению социолога, отобрал голоса не только у партнеров по правительству - "зеленых крестьян" и "Нового Единства", но и у новой партии Херманиса "Мы меняем правила".

"Он "съел" Херманиса на обед или на завтрак", - уверен социолог. По его версии, если еще недавно именно партия Херманиса ассоциировалась с возможными радикальными переменами, то с приходом на пост премьера Кулбергса многие избиратели начали с ним связывать свои надежды на перемены.

Главная интрига в том, как долго избирателям "будет хватать" только энергии и харизмы Кулбергса, и в какой момент они потребуют результат.

В свою очередь, Юргис Лиепниекс хочет увидеть, как на все происходящее будут реагировать политики "Нового Единства" и "зеленых крестьян", когда они начнут что-то предпринимать, понимая, что именно Кулбергс и Ко их фактически топит.

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#партии #мнение эксперта #политика
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Эдуард Эльдаров
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