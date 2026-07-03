Умерла бывший депутат Сейма, министр нескольких правительств и депутат Рижской думы Айя Поча, сообщили ее близкие в социальных сетях.

Поча ушла из жизни через три дня после своего 78-летия.

Поча была депутатом 5-го, 6-го и 7-го Сейма, а в июне 1995 года в правительстве тогдашнего премьер-министра Мариса Гайлиса занимала пост госминистра госдоходов. И в Сейме, и в правительстве Поча представляла партию "Латвияс цельш".

В 2001 году Поча была избрана в Рижскую думу.

После окончания политической карьеры она работала в государственных и частных компаниях.