Председатель правления оператора системы транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid Улдис Барисс в прошлом году заработал 227 219 евро, что практически соответствует его доходу годом ранее. Об этом свидетельствует декларация должностного лица.

Кроме того, Барисс получил 2354 евро в виде процентов по банковским вкладам в двух банках, а также 168 000 евро от продажи квартиры.

По состоянию на конец 2025 года его безналичные накопления составили 518 308 евро, увеличившись за год на 272 839 евро.

На конец прошлого года в собственности Барисса находились две квартиры в Юрмале, а также еще один объект недвижимости в этом городе.

Годом ранее, в 2024 году, на посту председателя правления Conexus Baltic Grid Барисс заработал 227 202 евро.