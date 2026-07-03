Нет ничего нового под луной. Ноу-хау от министра Домбравы, коим он выводит за рамки международно-правовых обязательств Латвии «нелояльных» граждан, вполне укладывается в ту логику, в которой действовали ЦК КПСС и КГБ в 1970-80-е годы.

Проверка на лояльность

В Латвии 2026 года персона, в отношении коей могут быть предприняты меры по лишению гражданства, «вопреки обязанностям своей лояльности», оценивается так:

оказывает услуги иному государству и получает от него вознаграждение;

своим поведением наносит серьезный вред интересам Латвийского государства;

принимает присягу или иным образом выражает лояльность иному государству.

«В демократическом правовом государстве, – продолжается в документе, который глава МВД Я.Домбрава недавно представил на Кабинете Министров, – могут быть установлены отдельные ограничения, целью которых является не только предотвращение возможных угроз безопасности государства, но и обеспечение того, чтобы лица, которым доверяется осуществление публичной власти, своими прежними действиями подтвердили достаточную лояльность демократическому государственному строю и его основным ценностям. Указанное тесно связано с необходимым в демократическом государстве доверием общества к своим представителям, от которых ожидается государственная лояльность».

Нужно, по мнению главного силовика Латвии, сделать, чтобы «в данных геополитических условиях были бы учтены легитимные интересы общества ожидать от своих представителей определенного минимума государственной лояльности и демократической политической этики».

Солженицын и Петропавловский

Ваш автор сразу же вспомнил приснопамятные документы «Особой папки» брежневских времен, по которым специальными решениями отнималось гражданство у писателя Солженицына, музыканта Растроповича, режиссера Любимова... Оформлялось все решением Президиума Верховного Совета, но реальным движителем была – госбезопасность.

Ныне же в качестве обоснования руководитель МВД сослался на приговор Европейского Суда по правам человека от 13.01.2015, по делу «Петропавловский против Латвии»: «Демократическое государство вправе просить, чтобы лица, желающие получить его гражданство, были лояльны государству и особенно его конституционным принципам, на которых оно основано».

Напомним: Юрий Петропавловский был инициатором Штаба защиты русских школ в 2003-2005 гг., и на этом основании ему было отказано в натурализации особым решением Кабинета Министров. Хотя экзамены он сдал!

А ну-ка, отними!

Лишение гражданства у натурализованных, продолжается в документе МВД, приведет их обратно в статус негражданина. Поскольку тот обладает большим объемом прав, нежели у лица без гражданства – то Латвия не должна иметь проблем с международно-правовыми актами.

«Тем самым было бы целесообразно осознать политическую поддержку дальнейшей дискуссии о введении института дентатурализации», – интересуются в МВД.

Ну а тем, кто отбыл из ЛР по причинам, не совместимым с лояльностью, министр советует не продлевать паспорта и иные документы в наших дипучреждениях – а только на родине.