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Вице-мэр обсудит с министром образования, как в Риге с переходом школ на обучение на латышском 0 93

Политика
Дата публикации: 03.07.2026
LETA
Изображение к статье: Рижская дума
ФОТО: LETA

Сегодня состоится встреча вице-мэра Риги Вилниса Кирса («Новое Единство») с новым министром образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение), на которой планируется обсудить переход школ на обучение на латышском языке, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Учитывая ключевую роль рижской системы образования в масштабах страны, одной из главных тем обсуждения станет переход на обучение на латышском языке, который в полном объеме был введен во всех школах Латвии в прошлом учебном году. Для вице-мэра, курирующего сферу образования в столице, эта реформа является приоритетным направлением работы.

«Переход на обучение на латышском языке — самое важное решение после восстановления независимости Латвии, поскольку это путь к созданию единого общества и сильного государства. Полноценная реализация единого языка обучения требует времени и ресурсов. Рига оказывает своим школам как финансовую, так и методическую поддержку, однако мы также хотим услышать видение нового министра относительно вклада государства, чтобы эта реформа принесла ожидаемые результаты», — отметил Кирсис.

Кроме того, стороны обсудят вопросы обеспечения школ учебными материалами, поддержки семей, чьи дети посещают частные детские сады, а также другие актуальные темы в сфере образования.

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#Рига #образование #Латвия #школы
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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