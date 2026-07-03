Сегодня состоится встреча вице-мэра Риги Вилниса Кирса («Новое Единство») с новым министром образования и науки Илзе Индриксоне (Национальное объединение), на которой планируется обсудить переход школ на обучение на латышском языке, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Учитывая ключевую роль рижской системы образования в масштабах страны, одной из главных тем обсуждения станет переход на обучение на латышском языке, который в полном объеме был введен во всех школах Латвии в прошлом учебном году. Для вице-мэра, курирующего сферу образования в столице, эта реформа является приоритетным направлением работы.

«Переход на обучение на латышском языке — самое важное решение после восстановления независимости Латвии, поскольку это путь к созданию единого общества и сильного государства. Полноценная реализация единого языка обучения требует времени и ресурсов. Рига оказывает своим школам как финансовую, так и методическую поддержку, однако мы также хотим услышать видение нового министра относительно вклада государства, чтобы эта реформа принесла ожидаемые результаты», — отметил Кирсис.

Кроме того, стороны обсудят вопросы обеспечения школ учебными материалами, поддержки семей, чьи дети посещают частные детские сады, а также другие актуальные темы в сфере образования.