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Двери Центризбиркома закрываются? Похоже, новых списков уже не будет 0 20

Политика
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Избирательная комиссия вскрывает урну с бюллетенями

Избирательная комиссия вскрывает урну с бюллетенями

Для участия в выборах в 15-ый Сейм заявилось 14 партий и объединений.

Хотя еще завтра Центризбирком открыт для приема списков кандидатов в депутаты, но рискнем предположить, что ни одна из партий больше не заявится для участия в выборах. Итак, это значит, что в выборах в 15-ый Сейм будут участвовать 14 партий и объединений. Для сравнения - в прошлых выборах за места в нынешнем Сейме боролись аж 19 политических сил! Соответственно и конкуренция была еще больше: в 2022-м году на 100 депутатских мест претендовали аж 1829 кандидатов (более 18 человек на одно депутатское место), а сейчас - 1434 кандидата (более 14 человек на одно место). При этом нельзя исключить, что нескольких кандидатов мы в итоге "не досчитаемся", если в ходе проверки выяснится, что тот или иной претендент на депутатство не может баллотироваться из-за непогашенной судимости или в виду того, что когда-то был осужден за особо тяжкое преступление.

Немного статистики: 78,7% кандидатов имеют высшее образование, 19,6% получили только среднее образование, а у 1,7% кандидатов вообще только основное (9 классов) образование.

По традиции, подавляющее большинство кандидатов - представители мужской части населения (66%).

74,3% кандидатов в графе национальность указали "латыш", русские, согласно анкетным данным, идут на втором месте по количеству среди кандидатов - 7,6%. Любопытно, что 15,1% вообще оставили графу "национальность" пустой.

В Сейм рвутся и 12 обладателей двойного гражданства.

Уже в понедельник, 6-го июля, в стенах Сейма, по традиции, пройдет жеребьевка, где каждая партия, участвующая в выборах, будет выбирать номер. Согласно этого номера списки и будут раскладываться в стопки, которые получит каждый избиратель.

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#выборы #образование #гражданство #Сейм #партии #кандидаты
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
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