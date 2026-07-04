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Экс-глава Департамента городского развития проиграла суд Рижской думе 0 207

Политика
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Илзе Пурмале
ФОТО: LETA

Рижский городской суд отклонил иск бывшего директора Департамента городского развития Илзе Пурмале к Рижской думе. Суд признал, что увольнение было законным, и отказался восстанавливать ее в должности.

Рижский городской суд отказал бывшему директору Департамента городского развития Рижской думы Илзе Пурмале в удовлетворении иска против самоуправления.

Пурмале просила признать свое увольнение незаконным, восстановить ее в должности, а также взыскать с думы более 43,5 тысячи евро за время вынужденного прогула и свыше 9 тысяч евро судебных расходов.

Однако суд пришел к выводу, что решение самоуправления об увольнении было обоснованным.

Причиной конфликта стал проект ревитализации района Скансте. После служебной проверки в отношении Пурмале было возбуждено дисциплинарное дело, а в декабре прошлого года Рижская дума расторгла с ней трудовой договор, сославшись на утрату доверия работодателя.

Суд согласился с выводами дисциплинарной комиссии о том, что руководитель департамента не обеспечила надлежащий контроль при смене подрядчиков. В результате загрязненный грунт, образовавшийся во время строительных работ, не был своевременно вывезен и до сих пор остается на частных земельных участках.

Кроме того, суд указал, что после прекращения первоначального договора не были своевременно приняты решения, которые могли снизить юридические и имущественные риски для самоуправления. Также, по мнению суда, руководство города не было своевременно проинформировано о возможных последствиях.

При этом суд отдельно отметил, что не установил признаков умышленных действий, личной заинтересованности или намерения причинить ущерб самоуправлению со стороны Пурмале.

Тем не менее суд пришел к выводу, что речь шла не об одной ошибке, а о длительных недостатках в организации работы. Именно поэтому увольнение было признано соразмерным и соответствующим требованиям Трудового закона.

Это означает, что суд первой инстанции подтвердил право Рижской думы расторгнуть трудовой договор с бывшим руководителем департамента на основании утраты доверия.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Рижском окружном суде.

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#увольнение #коррупция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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