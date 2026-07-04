На 100 депутатских мест претендуют 1350 кандидатов и это еще не предел...

Вчерашний вечер и сегодняшний день оказался богатым... на кандидатов - было подано аж четыре списка партий и объединений для участия в выборах в 15-ый Сейм. На подходе еще один список - "Для развития Латвии". Но обо всем по порядку.

Вчера во второй половине дня был зарегистрирован "Список Гобземса". Правда, самого Гобземса вы в списке не найдете, поскольку экс-депутат Сейма Алдис Гобземс последние годы жил в Испании и решил... сменить имя и фамилию. Теперь его величать - Ариго Торо! Впрочем, кроме него других известных в обществе личностей в этой партии обнаружить не удалось.

Вчера же Центризбирком зарегистрировал список новой политической силы - "Мы меняем правила". Обращает на себя внимание, что, наряду с лидером списка Алвисом Херманисом, в Сейм рвется и его старший брат Янис Херманис. От этой партии баллотируется и целый ряд экс-депутатов Сейма от почившей в бозе партии KPV.LV, а также два ветерана латвийской политики - депутат Сейма Александр Кирштейнс, для которого эта партия будет 8 или 9-ой в его богатой политической карьере, а также Анта Ругате - бывшая теледиктор, которая была депутатом Сейма 5-го, 6-го, 7-го и 8-го созывов!

Сегодня в Центризбирком были поданы списки Союза зеленых и крестьян и партии "Суверенная власть" (Suverēnā vara).

От Союза зеленых и крестьян в Сейм баллотируются, наряду с действующими депутатами и министрами, и три бывших министра - экс-глава минздрава Петерис Апинис, экс-глава МВД Сандис Гиргенс и бывший министр по интеграции общества Оскарс Кастенс. В этом же списке и супруга Айвара Лембергса Кристине Лембергса.

В списке же "Суверенной власти" ее лидеры - Юлия и Вячеслав Степаненко, а также их коллеги по Рижской думе - Инна Дьери, Игорь Соломатин, Артурс Клебахс, Рудолфс Бреманис, Любовь Швецова и Юлия Сохина.

В Сейм баллотируется и экс-вице-мэр Риги Вадим Баранник, в первой десятке по Рижскому избирательному округу идет руководитель стоматологической клиники Сергей Волков.

Завтра - последний день приема кандидатских списков.