Меняются названия партий, меняются партии, уходят и приходят партийные лидеры, но одно остается в Латвии неизменным – перед каждыми выборами, будь то сеймовские или даже муниципальные, разыгрывается националистическая карта: вновь поднимается языковой вопрос.

Эта карта работает!

Причем, казалось бы, ну чем национально озабоченные политики и их избиратели могут быть еще недовольны в языковой сфере: русский язык вытеснен практически отовсюду – даже в медицине пациенту, согласно законам, необходимо самому решать вопрос перевода, если медик не умеет или не желает говорить на, к примеру, русском языке.

Многие частные фирмы, обслуживающие клиентов, устав от наездов и упреков бдительных «товарищей», изымают любую информацию на русском языке – будь-то меню, информация на интернет-страничке для заказа товара или просто дублирование вывески с названием...

Но у националистов в смысле борьбы со всем русским очень богатая фантазия, а главное – они уверены, что раз 30 лет националистическая карта срабатывала, то нет оснований полагать, что вдруг на этих выборах она не сработает.

Пунтулис не сдается

Депутат Сейма Наурис Пунтулис почти два месяца пытался продавить через Сейм свои поправки, которые в случае принятия запретили бы покупателю общаться с продавцом на русском, даже если продавец может и хочет обслужить покупателя на этом языке.

В итоге, правда, эти поправки парламент так и не успел рассмотреть в третьем (окончательном) чтении до ухода на каникулы, равно как и альтернативные поправки, которые разрешали клиенту и обслуживающему персоналу самим выбирать язык общения, но при этом использовать русский язык в письменной (визуальной) информации запрещалось. Видимо, меню на русском угрожает латышскому языку, а меню на чешском, венгерском и других очень распространенных в Латвии языках ЕС не угрожает...

Но Пунтулис времени зря не теряет: став министром, он вскоре издал распоряжение, суть которого сводится к тому, что с фасада здания театра в Старой Риге исчезнет табличка, на котором об этом русском театре сообщается на русском языке. Распоряжение министра фактически означает, что на интернет-страничке и в социальных сетях театра нельзя будет использовать название спектакля на языке оригинала. И, разумеется, тут тоже нет никакой дискриминации...

Вспомним, что однопартиец Пунтулиса вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс еще перед муниципальными выборами требовал запретить использование русского языка в афишах. Приход Пунтулиса на пост министра культуры позволит мечте Ратниекса реализоваться. Между тем, набирает обороты движение за закрытие театра вообще.

Логика подсказывает, что литература на русском языке должна исчезнуть и из библиотек, ведь они государственные или муниципальные. Жечь эти книги еще пока не призывают, или мы что-то пропустили?

Запретить и закрыть

Но и это еще не все! Оказывается – ужас-то какой! – в стране с 37-ю процентами русскоязычного населения, – есть частные радиостанции на русском языке. И хотя из этих радиостанций давно и, видимо, навсегда исчезли какие-то дискуссии, информационно-аналитические передачи, ведущиеся в прямом эфире (остались только короткие новости и кулинарные рецепты), националистические политики сперва вышли с инициативой о запрете радиорекламы на русском, а затем предложили и вовсе запретить вещание на русском. Разве это не демократично?!

Еще дальше пошли представители новой политической силы Austošā saule. В своей предвыборной программе они пообещали: «Обеспечим рабочую среду, обслуживание и общение, а также работу и рекламу СМИ только на государственном языке». Понятно? Общение – видимо, и на улице тоже, будет происходить только на госязыке, ну а СМИ не на латышском, просто прикроют. Как там Конституция и европейское право? Нет, не слышали...

В свою очередь, главная националистическая партия не оставила надежд принять – видимо, уже в следующем Сейме, – Декларацию о преодолении последствий русификации. Отдельные положения этой декларации фактически запрещают использование русского языка в публичной сфере.

Также Нацобъединение обещает обеспечить, чтобы все общение в государственных и муниципальных структурах проходило только на госязыке. Интересно, на каком языке оно сейчас проходит?

Смеет на русском писать!

Некий широко известный в узких кругах кандидат в депутаты от Нацобъединения на днях набросился на мэра Даугавпилса за то, что тот посмел на своей частной страничке в американской сети facebook поздравить на русском молодоженов, которые с ним сфотографировались на память.

Этот кандидат негодовал: мэра Даугавпилса назвал рашистом и призвал ввести в этом городе и в Резекне прямое государственное управление! То есть призвал устранить выборы. Вероятно, претендент на депутатство из Цесиса считает, что жители «неправильных» самоуправлений не должны иметь право выбирать местную власть.

Такие призывы звучит в 21-м веке, в стране Евросоюза.

Отвлечь от реальных проблем

Одного ветерана латвийской политике спросили, почему политики не фокусируются особо на социальных вопросах, на проблеме социального расслоения, на левой и правой идеологии? Ведь в такой стране, как Латвия, занимающая последние места в ЕС, очень актуально!

И ветеран очень честно ответил: «А потому, что это слишком сложно для восприятия избирателей! Куда проще запустить систему «свой-чужой», сыграть на национальных чувствах. Это очень хорошо воспринимается избирателями».

И, что немаловажно, вовлекая людей в эти языковые войны, можно быстро заставить их забыть о реальных проблемах.

Пока национализм, граничащий с разжиганием межнациональной розни, работает... Впрочем, не будем торопить события и дождемся выборов 3-го октября.