Глава МВД Янис Домбрава
Один из лидеров Нацобъединения провел первый месяц на посту министра внутренних дел.
Янис Домбрава сегодня утром в социальных сетях решил подвести итоги своего первого месяца в кресле министра внутренних дел.
Вот этот беглый отчет главы МВД:
"Прошло около месяца с тех пор, как я стал министром внутренних дел. Перечисляю некоторые из выполненных за прошедший месяц работ.
▪ ️ укрепление государственного языка ▪ ️
*) издано распоряжение, определяющее латышский язык единственным языком внутреннего общения в Министерстве внутренних дел и подчиненных ему учреждениях.
*) услуги УДГМ оказываются только на государственном языке.
▪ Безопасность ️ границ ▪ ️
*) Кабинетом министров принято решение о продлении режима усиленной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе. Стоит подчеркнуть, что в июне от незаконного пересечения госграницы было удержано около 2300 лиц.
*) оценены инфраструктура восточной границы Латвии, технологическое обеспечение и мероприятия по укреплению емкости пограничной охраны.
*) в форматах Европейского Союза и регионального сотрудничества представлена позиция Латвии по вопросам ограничения миграции, безопасности внешней границы и гибридных угроз.
▪ ️ ограничение миграции ▪ ️
Начато внедрение рекомендаций парламентской комиссии по расследованию, разработав план действий Кабинета министров по ужесточению иммиграционной политики и ограничению схем экономической иммиграции.
*) власти поддерживают дополнительное финансирование УДГМ, чтобы учреждение могло более эффективно осуществлять меры по контролю за мигрантами.
*) в центрах размещения ищущих убежища поручено ускорить выдворение лиц, не имеющих правовых оснований для пребывания в Латвии, и усилить меры безопасности в этих центрах.
*) были внесены изменения в руководство Центра искателей убежища «Муцениеки».
*) организованы рейды по безопасности в центрах ищущих убежища лиц.
*) достигнута договоренность с министром образования и науки Илзе Индриксоне усилить контроль за приемом и пребыванием иностранных студентов, а также оценить введение санкций для вузов, которые недостаточно следят за приглашенными иностранными студентами.
*) решением министра я не предоставил ни одному иностранному гражданину вид на жительство, но я подписал решения о включении нескольких иностранных граждан в «черный список».
▪ укрепление ️ органов внутренних дел и государственной безопасности ▪ ️
*) начато совершенствование системы гражданской обороны, направленное на расширение сети убежищ, модернизацию сирен тревоги, совершенствование 112.lv и укрепление готовности общества.
*) Утверждено финансирование на продолжение строительства 11 центров управления в случае катастроф, укрепляя инфраструктуру служб внутренних дел.
*) оценены потребности Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, ГПСС, управления по борьбе с киберпреступлениями и управления криминалистики и определены приоритеты их развития.
*) достигнуто единое понимание с Президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем об ограничении миграции, укреплении гражданской обороны и мероприятиях по укреплению потенциала служб внутренних дел.
*) посещены депо ГПСС, полицейские участки и управления для идентификации необходимых работ по приведению в порядок инфраструктуры и нужд пополнения экипировки.
*) начата работа по пересмотру работы Государственного агентства обеспечения и выявлению подозрительных проектов, реализация которых была начата в минувшие годы.
*) в сотрудничестве с Министерством обороны начата работа над более тесным сотрудничеством служб обороны и внутренних дел, в том числе по развитию противодронной способности.
*) начата работа по улучшению безопасности центров данных (баз данных) Министерства внутренних дел."
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