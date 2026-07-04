Один из лидеров Нацобъединения провел первый месяц на посту министра внутренних дел.

Янис Домбрава сегодня утром в социальных сетях решил подвести итоги своего первого месяца в кресле министра внутренних дел.

Вот этот беглый отчет главы МВД:

"Прошло около месяца с тех пор, как я стал министром внутренних дел. Перечисляю некоторые из выполненных за прошедший месяц работ.

▪ ️ укрепление государственного языка ▪ ️

*) издано распоряжение, определяющее латышский язык единственным языком внутреннего общения в Министерстве внутренних дел и подчиненных ему учреждениях.

*) услуги УДГМ оказываются только на государственном языке.

▪ Безопасность ️ границ ▪ ️

*) Кабинетом министров принято решение о продлении режима усиленной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе. Стоит подчеркнуть, что в июне от незаконного пересечения госграницы было удержано около 2300 лиц.

*) оценены инфраструктура восточной границы Латвии, технологическое обеспечение и мероприятия по укреплению емкости пограничной охраны.

*) в форматах Европейского Союза и регионального сотрудничества представлена позиция Латвии по вопросам ограничения миграции, безопасности внешней границы и гибридных угроз.

▪ ️ ограничение миграции ▪ ️

Начато внедрение рекомендаций парламентской комиссии по расследованию, разработав план действий Кабинета министров по ужесточению иммиграционной политики и ограничению схем экономической иммиграции.

*) власти поддерживают дополнительное финансирование УДГМ, чтобы учреждение могло более эффективно осуществлять меры по контролю за мигрантами.

*) в центрах размещения ищущих убежища поручено ускорить выдворение лиц, не имеющих правовых оснований для пребывания в Латвии, и усилить меры безопасности в этих центрах.

*) были внесены изменения в руководство Центра искателей убежища «Муцениеки».

*) организованы рейды по безопасности в центрах ищущих убежища лиц.

*) достигнута договоренность с министром образования и науки Илзе Индриксоне усилить контроль за приемом и пребыванием иностранных студентов, а также оценить введение санкций для вузов, которые недостаточно следят за приглашенными иностранными студентами.

*) решением министра я не предоставил ни одному иностранному гражданину вид на жительство, но я подписал решения о включении нескольких иностранных граждан в «черный список».

▪ укрепление ️ органов внутренних дел и государственной безопасности ▪ ️

*) начато совершенствование системы гражданской обороны, направленное на расширение сети убежищ, модернизацию сирен тревоги, совершенствование 112.lv и укрепление готовности общества.

*) Утверждено финансирование на продолжение строительства 11 центров управления в случае катастроф, укрепляя инфраструктуру служб внутренних дел.

*) оценены потребности Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, ГПСС, управления по борьбе с киберпреступлениями и управления криминалистики и определены приоритеты их развития.

*) достигнуто единое понимание с Президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем об ограничении миграции, укреплении гражданской обороны и мероприятиях по укреплению потенциала служб внутренних дел.

*) посещены депо ГПСС, полицейские участки и управления для идентификации необходимых работ по приведению в порядок инфраструктуры и нужд пополнения экипировки.

*) начата работа по пересмотру работы Государственного агентства обеспечения и выявлению подозрительных проектов, реализация которых была начата в минувшие годы.

*) в сотрудничестве с Министерством обороны начата работа над более тесным сотрудничеством служб обороны и внутренних дел, в том числе по развитию противодронной способности.

*) начата работа по улучшению безопасности центров данных (баз данных) Министерства внутренних дел."