Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Обслуживают только на латышском...» Домбрава отчитался о проделанной работе 2 109

Политика
Дата публикации: 04.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава МВД Янис Домбрава

Глава МВД Янис Домбрава

Один из лидеров Нацобъединения провел первый месяц на посту министра внутренних дел.

Янис Домбрава сегодня утром в социальных сетях решил подвести итоги своего первого месяца в кресле министра внутренних дел.

Вот этот беглый отчет главы МВД:

"Прошло около месяца с тех пор, как я стал министром внутренних дел. Перечисляю некоторые из выполненных за прошедший месяц работ.

▪ ️ укрепление государственного языка ▪ ️

*) издано распоряжение, определяющее латышский язык единственным языком внутреннего общения в Министерстве внутренних дел и подчиненных ему учреждениях.

*) услуги УДГМ оказываются только на государственном языке.

▪ Безопасность ️ границ ▪ ️

*) Кабинетом министров принято решение о продлении режима усиленной пограничной охраны на латвийско-белорусской границе. Стоит подчеркнуть, что в июне от незаконного пересечения госграницы было удержано около 2300 лиц.

*) оценены инфраструктура восточной границы Латвии, технологическое обеспечение и мероприятия по укреплению емкости пограничной охраны.

*) в форматах Европейского Союза и регионального сотрудничества представлена позиция Латвии по вопросам ограничения миграции, безопасности внешней границы и гибридных угроз.

▪ ️ ограничение миграции ▪ ️

Начато внедрение рекомендаций парламентской комиссии по расследованию, разработав план действий Кабинета министров по ужесточению иммиграционной политики и ограничению схем экономической иммиграции.

*) власти поддерживают дополнительное финансирование УДГМ, чтобы учреждение могло более эффективно осуществлять меры по контролю за мигрантами.

*) в центрах размещения ищущих убежища поручено ускорить выдворение лиц, не имеющих правовых оснований для пребывания в Латвии, и усилить меры безопасности в этих центрах.

*) были внесены изменения в руководство Центра искателей убежища «Муцениеки».

*) организованы рейды по безопасности в центрах ищущих убежища лиц.

*) достигнута договоренность с министром образования и науки Илзе Индриксоне усилить контроль за приемом и пребыванием иностранных студентов, а также оценить введение санкций для вузов, которые недостаточно следят за приглашенными иностранными студентами.

*) решением министра я не предоставил ни одному иностранному гражданину вид на жительство, но я подписал решения о включении нескольких иностранных граждан в «черный список».

▪ укрепление ️ органов внутренних дел и государственной безопасности ▪ ️

*) начато совершенствование системы гражданской обороны, направленное на расширение сети убежищ, модернизацию сирен тревоги, совершенствование 112.lv и укрепление готовности общества.

*) Утверждено финансирование на продолжение строительства 11 центров управления в случае катастроф, укрепляя инфраструктуру служб внутренних дел.

*) оценены потребности Государственной полиции, Государственной пограничной охраны, ГПСС, управления по борьбе с киберпреступлениями и управления криминалистики и определены приоритеты их развития.

*) достигнуто единое понимание с Президентом Латвии Эдгаром Ринкевичем об ограничении миграции, укреплении гражданской обороны и мероприятиях по укреплению потенциала служб внутренних дел.

*) посещены депо ГПСС, полицейские участки и управления для идентификации необходимых работ по приведению в порядок инфраструктуры и нужд пополнения экипировки.

*) начата работа по пересмотру работы Государственного агентства обеспечения и выявлению подозрительных проектов, реализация которых была начата в минувшие годы.

*) в сотрудничестве с Министерством обороны начата работа над более тесным сотрудничеством служб обороны и внутренних дел, в том числе по развитию противодронной способности.

*) начата работа по улучшению безопасности центров данных (баз данных) Министерства внутренних дел."

×
Читайте нас также:
#Латвия #миграция #безопасность #законы #оборона #правительство #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
0
0
0
0
0
1

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Улдис Барисс
Изображение к статье: Паспорт для тех, кто плохо себя вел. Эксклюзив!
Изображение к статье: airBaltic успел взять в лизинг полсотни канадских самолетов – что же нам с ними делать? Эксклюзив!
Изображение к статье: Рижская дума

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Табличка о необходимости убрать мусор
Наша Латвия
Изображение к статье: Сборная Колумбии
Спорт
Изображение к статье: Анастасия Березовская
В мире
3
Изображение к статье: Вышел трейлер мультфильма «Не одни»
Культура &
Изображение к статье: Игроки Кабо-Верде и Аргентины
Спорт
Изображение к статье: Ребенок по плану: важные аспекты для будущих родителей
Люблю!
Изображение к статье: Табличка о необходимости убрать мусор
Наша Латвия
Изображение к статье: Сборная Колумбии
Спорт
Изображение к статье: Анастасия Березовская
В мире
3

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео